 మండలి డిప్యూటీ చైర్మన్ ఎన్నికకు తుమాటి మాధవరావు నామినేషన్ | YSRCP MLC Tumati Madhava Rao Files Nomination | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మండలి డిప్యూటీ చైర్మన్ ఎన్నికకు తుమాటి మాధవరావు నామినేషన్

Aug 18 2026 1:02 PM | Updated on Aug 18 2026 1:08 PM

YSRCP MLC Tumati Madhava Rao Files Nomination

అమరావతి: ఏపీ శాసన మండలి డిప్యూటీ చైర్మన్ ఎన్నికకు నామినేషన్ల స్వీకరణ కొనసాగుతోంది. వైసీపీ నుంచి ఎమ్మెల్సీ తుమాటి మాధవరావు నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. అసెంబ్లీ కార్యదర్శి వద్ద నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ సమయంలో మండలి ప్రతిపక్ష నేత బొత్స, వైసీపీ ఎమ్మెల్సీలు కూడా అక్కడే ఉన్నారు.

మరోవైపు, శాసనమండలి సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. మండలిలో బొత్స సత్యనారాయణ మాట్లాడుతూ.. ఎల్‌నినోపై చర్చ అసెంబ్లీలో అవసరం లేదా అని, మండలిలోనే కావాల్సి వచ్చిందా అని ఆయన ప్రశ్నించారు. రైతాంగం ఎరువులు దొరక్క గిట్టుబాటు ధరల్లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారని చెప్పిందే తామని అన్నారు. అసెంబ్లీ సమావేశాలను రెండు రోజులు పొడిగించాలని చెప్పారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న క్రికెటర్ తిలక్ వర్మ (ఫొటోలు)
photo 2

18 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న కోహ్లి (ఫొటోలు)
photo 3

న్యూయార్క్‌ : 'ఇండియా డే పరేడ్ 2026'లో పూజా హెగ్డే సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

కందుకూరులో వైభవంగా తేళ్ల పంచమి... పోటెత్తిన భక్తజనం (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ : కన్నుల పండువగా ఇస్కాన్‌ దేవాలయ స్వర్ణోత్సవాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Gumma Thanuja Rani at Tirumala 1
Video_icon

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న తనూజ రాణి
CM Vijay apologizes in Assembly for mistake made by Minister Advertisement 2
Video_icon

మంత్రి చేసిన తప్పు.. సభలో సారీ చెప్పిన సీఎం విజయ్
EPFO Alert for Employees Merge Your PF Accounts Online From Home 3
Video_icon

ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్.. PF ఖాతా మెర్జ్ చేయకపోతే భారీ నష్టం
JioPrime Relaunched at ₹300 Protect Against Future Tariff Hikes 4
Video_icon

రూ.300తో జియో మెంబర్షిప్.. ఇక రీఛార్జ్ టెన్షన్ లేదు
New Young Actress Ananya Raj passes Away 5
Video_icon

27ఏళ్లకే టాలీవుడ్‌ హీరోయిన్‌ కన్నుమూత
Advertisement
 