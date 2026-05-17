 పెట్రోలు, డీజిల్ ధరల పెంపుపై రేపు YSRCP రాష్ట్ర వ్యాప్త నిరసనలు | YSRCP to Hold Statewide Protests Tomorrow Over Petrol and Diesel Price Hike | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పెట్రోలు, డీజిల్ ధరల పెంపుపై రేపు YSRCP రాష్ట్ర వ్యాప్త నిరసనలు

May 17 2026 3:55 PM | Updated on May 17 2026 4:07 PM

YSRCP to Hold Statewide Protests Tomorrow Over Petrol and Diesel Price Hike

సాక్షి,తాడేపల్లి: పెట్రోలు, డీజిల్ ధరల పెంపుపై రేపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వైఎస్సార్‌సీపీ నిరసనలు చేపట్టనున్నట్లు పార్టీ స్టేట్ కోఆర్డినేటర్ సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి తెలిపారు. దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోనే డీజిల్, పెట్రోలు ధరలు అధికంగా ఉన్నాయని ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆదివారం తాడేపల్లి వైఎస్సార్‌సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో పార్టీ శ్రేణులతో సజ్జల టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు.

ఈ సందర్భంగా సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి మాట్లాడుతూ..‘అధికారంలోకి వస్తే పెట్రోలు, డీజిల్ ధరలను తగ్గిస్తామని ఎన్నికలకు ముందు కూటమి నేతలు హామీ ఇచ్చారు. కానీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత తగ్గించకపోగా భారీగా పెంచడం దుర్మార్గం. దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఏపీలోనే ధరలు అధికంగా ఉన్నాయి. ఈ పెంపుతో సాధారణ ప్రజలపై భారీ భారం మోపారు’అని అన్నారు.

పెట్రోలు, డీజిల్ ధరల ప్రభావం రైతాంగం, రవాణా రంగం, చిన్న వ్యాపారులు, మధ్యతరగతి కుటుంబాలపై తీవ్రంగా పడిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు కూడా పెరిగి ప్రజల జీవితం మరింత భారంగా మారిందని అన్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే వైఎస్సార్‌సీపీ ఆధ్వర్యంలో రేపు అన్ని నియోజకవర్గాల్లో నిరసనలు చేపట్టి, అనంతరం అధికారులకు వినతిపత్రాలు సమర్పించాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

నాలుగు పదుల వయసులో మరింత బొద్దుగా ఛార్మి.. బర్త్‌ డే స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 2

హల్దీ పిక్స్ షేర్ చేసిన హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 3

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (మే 17-24)
photo 4

ఫ్లవర్ గర్ల్‌లా నయనతార (ఫొటోలు)
photo 5

వయసు పెరిగినా వన్నె తగ్గని మాధురి అందం (ఫొటోలు)

Video

View all
Eamcet State First Ranker Rishi Tells About Her Future Goals 1
Video_icon

కృషి ఉంటే 'రిషి' అవుతారు.. ఎంసెట్ ఫలితాల్లో స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంకర్
9 Arrested Including Mastermind Manisha Waghmare In NEET Paper Leak Case 2
Video_icon

ఒక్కో స్టూడెంట్ నుంచి 30 లక్షలు.. NEET కేసులో దిమ్మతిరిగే నిజాలు
Perni Nani Comments On Pawan Kalyan About TVK Vijay Victory 3
Video_icon

విజయ్ కి సత్తా ఉంది..! గెలిచి చూపించాడు.. పవన్ వ్యాఖ్యలకు పేర్ని నాని కౌంటర్!
Byreddy Siddharth Reddy Comments On Chandrababu And Dhulipalla Narendra 4
Video_icon

కారులో వస్తున్నప్పుడు ఆ వీడియో చూశా.. బాబు, ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర పై బైరెడ్డి సెటైర్లు
Guntur Police Over Action At Byreddy Siddharth Reddy Mamillapalli Tour 5
Video_icon

మామిళ్ళపల్లి కి బైరెడ్డి.. కారు అడ్డం పెట్టి పోలీసుల అత్యుత్సాహం

Advertisement
 