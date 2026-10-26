 మహర్షి వాల్మీకికి వైఎస్ జగన్‌ నివాళులు | YS Jagan Pays Tributes to Adikavi Maharshi Valmiki On His Birth Anniversary, Check Out His Post Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మహర్షి వాల్మీకికి వైఎస్ జగన్‌ నివాళులు

Oct 26 2026 10:14 AM | Updated on Oct 26 2026 10:24 AM

YS Jagan Pays Tributes to Adikavi Maharshi Valmiki

సాక్షి,తాడేపల్లి : మహర్షి వాల్మీకి జయంతి వేడుకల సందర్భంగా వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌ రెడ్డి ఆదికవికి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. ఈ మేరకు ఆయన  ఎక్స్ వేదికగా ట్వీట్ చేశారు.

‘సత్యం, ధర్మం, న్యాయం, మానవీయ విలువల ఔన్నత్యాన్ని రామాయణ మహాకావ్యం ద్వారా ప్రపంచానికి చాటిచెప్పిన ఆదికవి వాల్మీకి మహర్షి గారు. ఆయన రచించిన రామాయణం భారతీయ సంస్కృతికి అమూల్యమైన సాహిత్య సంపద’ అని వైఎస్ జగన్ తన ట్వీట్‌లో కొనియాడారు. వాల్మీకి మహర్షి జయంతి సందర్భంగా ప్రజలందరికీ ఆయన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
 


 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'డార్క్ చాక్లెట్' మూవీ ట్రైలర్ లాంచ్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

విజయనగరం : పైడితల్లి అమ్మవారి జాతర మహోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 3

'యాక్షన్ కింగ్' అర్జున్ చిన్న కుమార్తె అంజనా సర్జా వివాహం (ఫొటోలు)
photo 4

త్రిష రోడ్ షో.. అభిమానుల సందడితో దద్దరిల్లిన రోడ్లు (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ : ఉత్సాహంగా ‘కే హార్మనీ ఫెస్టా– కొరియా కల్చర్‌ డే– 2026’ (ఫొటోలు)

Video

View all
JC Prabhakar Reddy High Drama At Tadipatri Police Station 1
Video_icon

తాడిపత్రి పీఎస్ వద్ద టీడీపీ నేత జేసీ హల్ చల్
Chevireddy Bhaskar Reddy Fires On Chandrababu 2
Video_icon

కుక్కల్లా.. పందుల్లా.. నీది ఒక బతుకేనా..?
Chandrababu Meet With Home Minister Amit Shah 3
Video_icon

చంద్రబాబుకు 40 నిమిషాలు క్లాస్ పీకిన అమిత్ షా..! బయటపడ్డ సంచలన విషయాలు
Karumuri Venkat Reddy Comments Chandrababu 4
Video_icon

పెళ్లి పేరుతో షర్మిలను పావుగా వాడుకుంటున్న చంద్రబాబు..? వెంకట్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు
Janasena Leaders Protest Against Minister Savita 5
Video_icon

మంత్రి సవితను అడ్డుకున్న జనసేన నేతలు
Advertisement
 