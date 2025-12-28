 రతన్‌ టాటా జయంతి.. వైఎస్‌ జగన్‌ నివాళి | YS Jagan Pays Tribute To Ratan Tata | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రతన్‌ టాటా జయంతి.. వైఎస్‌ జగన్‌ నివాళి

Dec 28 2025 11:36 AM | Updated on Dec 28 2025 11:47 AM

YS Jagan Pays Tribute To Ratan Tata

సాక్షి, తాడేపల్లి: నేడు దివంగత పారిశ్రామికవేత్త రతన్‌ టాటా జయంతి. ఈ సందర్భంగా వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌.. రతన్‌ టాటాకు నివాళి అర్పించారు. వైఎస్‌ జగన్‌ ట్విట్టర్‌ వేదికగా..‘టాటా సంస్థను ప్రపంచ స్థాయికి తీసుకెళ్లిన 'భారతదేశ రత్నం' రతన్ టాటా. ఆయన దాతృత్వం, వారసత్వం మనందరికీ స్ఫూర్తి దాయకం’ అని పోస్టు చేశారు. 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అబుదాబిలో వెకేషన్ ఎంజాయ్ చేస్తోన్న ఉప్పెన బ్యూటీ కృతి శెట్టి.. ఫోటోలు
photo 2

ప్రభాస్ ది రాజాసాబ్‌ ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌లో ఫ్యాన్స్‌ సందడి.. ఫోటోలు
photo 3

బీచ్ ఒడ్డున 'కోర్ట్' బ్యూటీ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 4

మహేశ్ బాబు 'మురారి' క్లైమాక్స్ ఇలా తీశారు (ఫొటోలు)
photo 5

చీరలో రీసెంట్ ట్రెండింగ్ బ్యూటీ గిరిజ (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Kurasala Kannababu Slams Vangalapudi Anitha Comments 1
Video_icon

వంగలపూడి అనితకు లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఇచ్చిపడేసిన కన్నబాబు
MAA Elections Between Progressive Panel Vs Mana Panel 2
Video_icon

టాలీవుడ్ ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఎన్నికలు
Karumuru Venkat Reddy Sensational Comments On Yellow Media 3
Video_icon

తండ్రి కంటే డేంజర్.. సిగ్గు శరం ఉందా కిరణ్..
Tiger Wandering In Crop Lands Forest Officer Identified Footprints 4
Video_icon

వామ్మో పెద్దపులి.. పొలాల్లో సంచారం
Analyst Pasha Shocking Truth About Chandrababu Govt Amaravati Land Scam 5
Video_icon

అమరావతి భూముల వెనుక లక్షల కోట్ల కుంభకోణం.. ఎంక్వయిరీ వేస్తే బొక్కలోకే!
Advertisement
 