 రేపు వైఎస్ జగన్ నెల్లూరు పర్యటన.. షెడ్యూల్‌ ఇలా.. | Ys Jagan Nellore Tour On February 26 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రేపు వైఎస్ జగన్ నెల్లూరు పర్యటన.. షెడ్యూల్‌ ఇలా..

Feb 25 2026 3:19 PM | Updated on Feb 25 2026 3:25 PM

Ys Jagan Nellore Tour On February 26

సాక్షి, తాడేపల్లి: వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి రేపు( ఫిబ్రవరి 26, గురువారం) నెల్లూరులో పర్యటించనున్నారు. ఉదయం 8.45 గంటలకు వైఎస్సార్‌ కడప పులివెందుల భాకరాపురం నివాసం నుంచి బయలుదేరి 8.50 గంటలకు హెలిప్యాడ్‌కు చేరుకుంటారు.

9 గంటలకు హెలికాప్టర్‌లో బయలుదేరి 10 గంటలకు నెల్లూరుకు చేరుకుంటారు. 10.10 గంటలకు రోడ్డు మార్గంలో గొలగమూడి రోడ్డులోని వీపీఆర్‌ కన్వెన్షన్‌ సెంటర్‌కు 10.20 గంటలకు చేరుకుంటారు. స్కిల్‌ డెవలప్‌మెంట్ మాజీ ఛైర్మన్‌ కొండూరు అజయ్‌రెడ్డి కుమారుడి వివాహ వేడుకల్లో పాల్గొన్న అనంతరం తిరుగు పయనమవుతారు.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కుంభాభిషేక మహోత్సవంలో వైఎస్‌ జగన్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

బ్లాక్ అండ్ బ్లాక్‌లో మెరిసిపోతున్న శిరీష్-నయనిక (ఫొటోలు)
photo 3

నందిపల్లిలో వైఎస్‌ జగన్‌ పర్యటనతో పండుగ వాతావరణం (ఫొటోలు)
photo 4

Telangana Inter Exams : ఇంటర్ పరీక్షలు ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 5

శ్రీదేవి 'బ్యాండ్ మేళం' టీజర్ లాంచ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Villagers Block TDP Leaders Over Navy Arms Depot in Eluru District 1
Video_icon

Eluru : టీడీపీ నేతలకు షాక్! నేవీ డిపోకు వ్యతిరేకంగా గ్రామస్తుల ఆందోళన
Botsa Satyanarayana about Diarrhea Cases in Srikakulam District 2
Video_icon

డయేరియా వ్యాప్తికి కారణం అదే దయచేసి చర్యలు తీసుకోండి
YS Jagan Participates in Homa 3
Video_icon

హోమంలో పాల్గొన్న జగన్
Youtuber Komali Akhil Reddy CCTV Video Revealed 4
Video_icon

Youtuber కోమలి ఘటనలో బయటపడ్డ CCTV వీడియో
Massive Wildfire In Florida America 5
Video_icon

అమెరికాలోని ఫ్లోరిడాలో కార్చిచ్చు
Advertisement
 