 ‘స్థానికం’గా గట్టిగా నిలబడదాం | YS Jagan with Greater Visakhapatnam party leaders | Sakshi
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‘స్థానికం’గా గట్టిగా నిలబడదాం

Sep 24 2026 5:09 AM | Updated on Sep 24 2026 5:12 AM

YS Jagan with Greater Visakhapatnam party leaders

ప్రసంగిస్తున్న వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి

ప్రజలు మన వైపే   

చంద్రబాబు పాలనంతా అరాచకపర్వం 

ప్రశ్నిస్తే అక్రమ కేసులు.. వేధింపులు 

అన్నింటినీ ప్రజల్లో గట్టిగా ఎండగట్టాలి 

చంద్రబాబు వచ్చాకే విశాఖలో సమస్యలు 

తీవ్ర నీటి ఎద్దడి.. మూడు రోజులకు ఒకసారి నీటి సరఫరా 

పోలవరం ఎత్తు తగ్గింపుతో నష్టం 

దాదాపు 75 టీఎంసీల నీటి నిల్వ తగ్గడంతో గోదావరి నీటిని కోల్పోతున్నాం 

నాడు వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వంలో విప్లవాత్మక మార్పులు 

అన్ని రంగాల్లో విశేష అభివృద్ధి 

విశాఖ, ఉత్తరాంధ్రలో పురోగతి 

వెన్నుపోటు పార్టీ కూటమి ప్రభుత్వంలో అంతా రివర్స్‌ 

అరాచకాలు, గతి తప్పి వ్యవహరిస్తున్న పోలీసులు, దారుణ వేధింపులు 

డిజిటల్‌ డైరీతో అన్ని లెక్కలు తేలుస్తాం 

రెండు ప్రభుత్వాల మధ్య వ్యత్యాసంపై ప్రజలు చర్చించుకుంటున్నారు 

మనం చేసిన మంచిని వివరించండి.. కార్యకర్తలకు పార్టీ అండగా ఉంటుంది

ఎన్నికల హామీలతో వెన్నుపోటు పార్టీ నేతలు ప్రతి కుటుంబాన్ని మోసం చేశారు. ఎన్నికల సమయంలో చంద్రబాబు, పవన్‌ కళ్యాణ్‌ ఇద్దరి ఫొటోలు, సంతకాలతో బాండ్లు ఇచ్చారు. సూపర్‌ సిక్స్, సూపర్‌ సెవెన్‌ అంటూ హామీల వర్షం కురిపించారు. ప్రతి ఇంటికీ వెళ్లి, ప్రతి కుటుంబ సభ్యుడికీ విడివిడిగా లెక్కలు చెప్పి హామీలు ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఆ బాండ్ల విలువ ఏమిటి? రాజకీయాల్లో విశ్వసనీయత అంటే ఇదేనా అని ప్రజలు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రెండు ప్రభుత్వాల మధ్య ఉన్న తేడా గురించి ఇంటింటా చర్చించుకుంటున్నారు.  

డీఎస్సీ నియామకాల్లో జరుగుతున్న పరిణామాలు చూస్తే ఆశ్చర్యం కలుగుతోంది. స్పోర్ట్స్‌ కోటా పేరుతో పరీక్ష లేకుండానే టీచర్‌ ఉద్యోగాలు ఇచ్చేశారు. కేవలం పార్టిసిపేషన్‌ సర్టిఫికెట్లతో ఉపాధ్యాయ పోస్టులు కట్టబెట్టారు. ఈ స్కామ్‌పై ప్రభుత్వాన్ని ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే అక్రమ కేసులు, అరెస్టులతో వేధిస్తున్నారు. తప్పుడు సాక్ష్యాలు సృష్టించి ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారు. రెడ్‌ బుక్‌ పాలన సాగిస్తున్నారు. ఎల్లో మీడియా వాస్తవాలను పక్కనపెట్టి ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా ప్రచారం చేస్తోంది. హామీలన్నీ అమలై పోయాయని, ప్రజలందరూ సంతోషంగా ఉన్నారని చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తుండటం దుర్మార్గం. 

మన ప్రభుత్వ హయాంలో ఏనాడూ ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేయలేదు. ప్రజలకు మంచి చేయాలని తపన పడ్డాం. తాపత్రయంతో పని చేశాం. బటన్‌ నొక్కి నేరుగా ప్రజల ఖాతాల్లో సంక్షేమ సొమ్ము జమ చేశాం. కోవిడ్‌ సమయంలోనూ సాకులు చెప్పకుండా ప్రజలకు అండగా నిలిచాం. అదే చంద్రబాబు ప్రజలకు చేసిందేమీ లేదు కాబట్టి, మొత్తం పోలీసులపై ఆధారపడుతున్నారు. మన ఐదేళ్ల పాలనలో విద్య, వైద్యం, వ్యవసాయం, సంక్షేమం, గ్రామ స్థాయి పరిపాలనలో తీసుకొచ్చిన మార్పులను ప్రజలకు వివరిం­చాలి. ఇదే సమయంలో ఈ ప్రభుత్వ ఎన్నికల హామీల అమలు, భూముల కేటాయింపులు, డీఎస్సీ నియామకాలు, తాగునీటి సమస్య, ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థల పనితీరును కూడా తెలియజెప్పాలి.   - వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి

సాక్షి, అమరావతి: రాష్ట్రంలో ప్రజలంతా మన వైపే ఉన్నారని.. స్థానిక ఎన్నికల్లో గట్టిగా నిల­బడి పోరాడాలని పార్టీ శ్రేణు­లకు వైఎస్సార్‌సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు. చంద్రబాబు పాలనంతా అరా­చక పర్వమని.. ప్రశ్నిస్తే అక్రమ కేసులు, వేధింపులు కొనసాగుతున్నాయని, వాటన్నింటినీ ప్రజల్లో గట్టిగా ఎండగట్టాలని సూచించారు. విశాఖలో చంద్రబాబు వచ్చాకే సమస్యలు మొదలయ్యాయని.. నగరంలో తీవ్ర నీటి ఎద్దడి నెలకొందని,  చెప్పారు. వెన్నుపోటు పార్టీ కూటమి ప్రభుత్వంలో అరా­చకాలు జరుగుతున్నాయని.. పోలీసు­లు గతి తప్పి వ్యవహరిస్తున్నారని, దారుణంగా వేధిస్తున్నారంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 

డిజిటల్‌ డైరీతో అన్ని లెక్కలు తేలుస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఇకనైనా వారు పద్ధతి మార్చుకోవాలని.. లేని పక్షంలో తమ ప్రభుత్వం వచ్చా­క చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. తాడేపల్లిలోని వైఎస్సార్‌సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో బుధవారం గ్రేటర్‌ విశాఖ పరిధిలోని పార్టీకి చెందిన మాజీ ప్రజా ప్రతినిధులు, నేతలు, ముఖ్య కార్యకర్తలతో వైఎస్‌ జగన్‌ సమావేశమయ్యారు. రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న పరిణామాలను.. నెలకొన్న పరిస్థితులను వివరిస్తూ స్థానిక ఎన్నికల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై పార్టీ నేతలకు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ సమావేశంలో వైఎస్‌ జగన్‌ ఇంకా ఏం మాట్లాడారంటే.. 

ప్రతి ఇంట్లో అదే చర్చ 
మన ఐదేళ్ల పాలనకు, ప్రస్తుతం రెండున్నరేళ్ల చంద్రబాబు పాలనకు మధ్య ఉన్న తేడాను ఈరోజు ప్రతి ఇంట్లో చర్చించు­కుంటున్నారు. మన హయాంలో ప్రజలకు అందిన పాలనకు, ఇప్పటి పాలనకు మధ్య వ్యత్యాసం ప్రతి కుటుంబానికీ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. మన ఐదేళ్ల పాలనలో గతంలో ఎన్నడూ జరగని మార్పులు తీసుకొచ్చాం. రాష్ట్రంలో రాజకీయ వ్యవస్థను మార్చా­లన్న చిత్తశుద్ధితో పని చేశాం. రాజకీయాల్లో నాయకుడి మీద, పార్టీ మీద విశ్వసనీయతను పెంచేందుకు కృషి చేశాం. 

గతంలో మేనిఫెస్టో అంటే ఎన్నికల సమయంలో ఇష్టానుసారంగా హామీలు ఇవ్వడం, ఎన్నికలు ముగిసిన తర్వాత దాన్ని చెత్తబుట్టలో పడేయడం అనే పరిస్థితి ఉండేది. ఆ పరిస్థితిని మార్చింది వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వం. మేని­ఫెస్టోను కేవలం రెండు పేజీల్లో, ప్రతి ఒక్కరికీ అర్థమయ్యేలా తీసుకొచ్చాం. దాన్ని ఒక భగవద్గీతగా, ఖురాన్‌గా, బైబిల్‌గా భావించి 99 శాతం హామీలను అమలు చేశాం. రాజకీయాల్లో విలువలు, విశ్వసనీయతకు అంతటి ప్రాధాన్యం ఇచ్చిన ప్రభుత్వం మనది.

విద్య, వైద్య–ఆరోగ్య రంగాల్లో విప్లవాత్మక మార్పులు
నాడు మనం కేవలం మేనిఫెస్టో అమలుతోనే సరిపెట్టుకోలేదు. గతంలో సాధ్యం కావనుకున్న ఎన్నో కార్యక్రమాలను సాధ్యం చేసి చూపించాం. విద్యా రంగానికి సంబంధించి ప్రభుత్వ బడులను ప్రైవేటు పాఠశాలలకు దీటుగా తీర్చిదిద్దాం. ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ప్రైవేటు పాఠశాలలతో పోటీ పడగలవా.. అనే సందేహం గతంలో ఉండేది. మన ప్రభుత్వ హయాంలో ఆ పరిస్థితిని పూర్తిగా మార్చాం. నాడు–నేడు (మనబడి) కార్యక్రమం ద్వారా ప్రభుత్వ పాఠశాలల రూపురేఖలను మార్చాం. ఇంగ్లిష్‌ మీడియం ప్రవేశపెట్టాం. మూడో తరగతి నుంచే టోఫెల్‌ను ఒక పీరియడ్‌గా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాం. 

ఒక పేజీ ఇంగ్లిష్, మరో పేజీ తెలుగు ఉండేలా ద్విభాషా (బైలింగ్వువల్‌) పాఠ్య పుస్తకాలను అందించాం. ఆరో తరగతి నుంచి డిజిటల్‌ క్లాస్‌ రూమ్‌లు ఏర్పాటు చేశాం. ఎనిమిదో తరగతి విద్యార్థులకు ట్యాబ్‌లు అందించాం. పిల్లలు ఏం తింటున్నారు, వారికి ఎలాంటి పౌష్టికాహారం అందుతోంది అనే విషయాలపై కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాం. ఈ మార్పులతో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో సీట్ల కోసం ఎమ్మెల్యేల సిఫార్సు లేఖలు అవసరమయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది. కొన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో సీట్లు ఖాళీ లేవని బోర్డులు పెట్టే స్థాయికి తీసుకెళ్లగలిగాం. ఒక వ్యవస్థలో చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తే ఎంతటి మార్పులైనా తీసుకురావొచ్చని మన ప్రభుత్వం నిరూపించింది. వైద్య రంగంలో గతంలో ఎన్నడూ లేని మార్పులు తీసుకొచ్చాం. 

మన ప్రభుత్వం రాక ముందు ఆరోగ్యశ్రీ కేవలం 1,000 ప్రొసీజర్లకే పరిమితమై ఉండేది. దాన్ని 3,300 ప్రొసీజర్లకు విస్తరించాం. ఈ పథకంలో పేద వారికి రూ.25 లక్షల వరకు ఉచిత వైద్యం అందేలా చేశాం. నాడు–నేడు కార్యక్రమం ద్వారా ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల రూపురేఖలను మార్చాం. కార్పొరేట్‌ ఆస్పత్రులకు దీటుగా ప్రభుత్వ ఆస్ప­త్రులను తీర్చిదిద్దేందుకు కృషి చేశాం. గతంలో ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో వైద్యులు అందుబాటులో ఉండని పరిస్థితి. దేశవ్యాప్తంగా స్పెషలిస్టు వైద్యుల కొరత 61 శాతం ఉంటే, మన ప్రభుత్వ హయాంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఆ కొరతను కేవలం నాలుగు శాతానికి పరిమితం చేయగలిగాం. 

జీరో వేకెన్సీ పాలసీ తీసుకొచ్చి ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో వైద్యులు అందుబాటులో ఉండేలా చర్యలు చేపట్టాం. మందులు దొరకని పరిస్థితిని మార్చేసి.. డబ్ల్యూహెచ్‌వో, జీఎంపీ ప్రమాణాలు కలిగిన మందులు మా­త్రమే అందుబాటులో ఉండేలా చేశాం. గ్రామ స్థాయి వరకు విలేజ్‌ క్లినిక్‌లను తీసుకొచ్చాం. ఫ్యామిలీ డాక్టర్‌ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాం. ప్రతి మండలంలో రెండు పీహెచ్‌సీలు, ఒక్కో పీహెచ్‌సీలో ఇద్దరు వైద్యులు ఉండేలా వ్యవస్థను రూపొందించాం. మండలానికి నలుగురు వైద్యులు, రెండు 104 వాహనాలను అందుబాటులో ఉంచాం. 

ఒక వైద్యుడు పీహెచ్‌సీలో సేవలు అందిస్తుంటే, మరో వైద్యుడు 104 వాహనంలో తనకు కేటాయించిన గ్రామాలకు వెళ్లి ప్రజలకు వైద్య సేవలు అందించేలా చేశాం. దీంతో ప్రజలకు గ్రామ స్థాయి­లోనే వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వ్యా­ధులు వచ్చిన తర్వాత చికిత్స చేయడమే కాకుండా, ముందుగానే గుర్తించి నివారించే ప్రివెంటివ్‌ కేర్‌లోనూ కీలక మా­ర్పులు తీసుకొచ్చాం. ఇవన్నీ సాధ్యమవు­తాయా అని గతంలో ఎవరైనా అడిగితే సాధ్యం కావనే సమాధానం వచ్చేది. కానీ వాటిని సాధ్యం చేసి చూపించింది మన ప్రభుత్వం.

గ్రామ స్వరాజ్యం 
గ్రామ స్థాయిలోనే పరిపాలనను ప్రజలకు చేరువ చేశాం. గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల వ్యవస్థను తీసుకొచ్చాం. ప్రతి 60–70 ఇళ్లకు ఒక వలంటీర్‌ను నియమించి ప్రభు­త్వ సేవలను ప్రజల ఇంటి వద్దకే చేర్చాం. లంచం లేకుండా, ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా పేదవారికి సేవలు అందించగలమని నిరూపించాం. సంక్షేమ పథకాల సొమ్ము­ను నేరుగా లబ్దిదారుల ఖాతాల్లో జమ చేశాం. ఎలాంటి మధ్యవర్తుల ప్రమేయం లేకుండా ప్రతి ఇంటికీ ప్రభుత్వ సాయం అందేలా వ్యవస్థను రూపొందించాం. కుల ధ్రువీకరణ పత్రం వంటి సేవలను కూడా వలంటీర్లు ప్రజల ఇంటి వద్దకే తీసుకొచ్చే పరిస్థితి కల్పించాం.

వ్యవసాయం పండగ 
గ్రామ స్థాయిలో రైతులకు అండగా ఆర్బీకే వ్యవస్థను తీసుకొచ్చాం. వ్యవసాయ రంగంలో గతంలో ఎన్నడూ చూడని మార్పులు తీసుకొచ్చాం. ప్రతి ఎకరాను ఈ–క్రాప్‌ నమోదు చేసి, ఉచిత పంటల బీమా అమలు చేశాం. రైతు భరోసా కేంద్రాల ద్వారా గ్రామ స్థాయిలోనే రైతులకు సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాం. ప్రతి ఆర్బీకేలో ఒక వ్యవసాయ గ్రాడ్యుయేట్‌ను నియమించాం. ప్రతి పంటకు ప్రకటించిన గిట్టుబాటు ధరలను రైతులకు తెలిసేలా ఆర్బీకేల్లో ప్రదర్శించాం. ఎక్కడైనా రైతులకు గిట్టుబాటు ధర లభించని పరిస్థితి ఉంటే, ఆర్బీకే సిబ్బంది సీఎం యాప్‌ ద్వారా వివరాలను నమోదు చేసి సంబంధిత అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లే వ్యవస్థను ఏర్పా­టు చేశాం.

వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల ధరలు, కొనుగోళ్లను నిరంతరం పర్యవేక్షించే విధానాన్ని తీసుకొచ్చాం. అవసరమైన చోట జాయింట్‌ కలెక్టర్, మార్క్‌ఫెడ్‌ అధికారులు జోక్యం చేసుకొని కొనుగోళ్లకు చర్యలు చేపట్టేలా చేశాం. రైతులకు సరైన ధర దక్కేలా కొనుగోలు వ్యవస్థలో పోటీని పెంచేందుకు కృషి చేశాం. మన ఐదేళ్ల పాలనలో రెండున్నరేళ్లపాటు కోవిడ్‌ పరిస్థితులు ఎదురైనా, ఏనాడూ సాకులు చెప్పలేదు. కోవిడ్‌ కారణంగా హామీలు అమలు చేయలేకపోతున్నామని చేతులెత్తేయలేదు. ఒకవైపు ఇచ్చిన ప్రతి మాటను నిలబెట్టుకుంటూ, మరోవైపు వ్యవస్థల్లో గతంలో ఎన్నడూ లేని మార్పులు తీసుకొచ్చాం.

ఇప్పుడు అంతా రివర్స్‌ 
మన హయాంలో ప్రతి గ్రామ, వార్డు సచివాలయంలో మహిళా పోలీసు అందుబాటులో ఉండేవారు. మహిళల భద్రత కోసం దిశ యాప్‌ను తీసుకొచ్చాం. ఆపదలో ఉన్న మహిళలు ఫోన్‌ చేసినా, ఫోన్‌ను షేక్‌ చేసినా పోలీసులు వెంటనే స్పందించి సహాయం చేసే వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశాం. కానీ, ఇప్పుడు పరిస్థితులన్నీ రివర్స్‌ గేర్‌లోకి వెళ్లిపోయాయి. రాష్ట్రంలో రూపాయికి చాక్లెట్‌ వస్తుందో లేదో తెలియదు కానీ, విశాఖపట్నంలో మాత్రం చంద్రబాబు తనకు కావాల్సిన వారికి 99 పైసలకే భూములు ఇస్తున్నారు. ఒకవైపు భూముల కేటాయింపుల్లో అక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. మరో వైపు గ్రామాలు, పట్టణాల్లో గంజాయి, మద్యం విచ్చలవిడిగా అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. 

గుడి పక్కన, బడి పక్కన, వీధి చివర ఎక్కడపడితే అక్కడ మద్యం, గంజాయి అందుబాటులోకి వస్తున్న పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. గతంలో గ్రామ స్థాయిలో మహిళా పోలీసులు ఉండటంతో ఇలాంటి ఘటనలపై వెంటనే సమాచారం అందేది. వాటిని అరికట్టేందుకు ఒక వ్యవస్థ ఉండేది. ఇప్పుడు ఆ వ్యవస్థను నిర్వీర్యం చేసి, అక్రమ కార్యకలాపాలకు మరింత అవకాశం ఇస్తున్నారు. గతంలో సచివాలయానికి వెళ్తే లంచం లేకుండా పనులు జరిగేవి. వలంటీర్లు ఇంటికి వచ్చి ప్రజలకు అవసరమైన సేవలు అందించేవారు. ఇప్పుడు కుల ధ్రువీకరణ పత్రం కావాలన్నా, జనన ధ్రువీకరణ పత్రం కావాలన్నా లంచం ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందని ప్రజలు చెబుతున్నారు.

హామీలతో ప్రతి కుటుంబానికి మోసం  
ఎన్నికల హామీలతో ప్రతి కుటుంబాన్ని మోసం చేశారు. ఎన్నికల సమయంలో చంద్రబాబు, పవన్‌ కళ్యాణ్‌ ఇద్దరి ఫొటోలు, సంతకాలతో బాండ్లు ఇచ్చారు. సూపర్‌ సిక్స్, సూపర్‌ సెవెన్‌ అంటూ హామీల వర్షం కురిపించారు. జగన్‌ ఇచ్చే పథకాలన్నీ కొనసాగించడమే కాకుండా, వాటికి మూడింతలు అదనంగా ఇస్తామని ప్రతి ఇంటికీ వెళ్లి చెప్పారు. 2024 జూన్‌ నుంచే తమ హామీల అమలు ప్రారంభమవుతుందని ప్రచారం చేశారు. అమ్మ ఒడి కింద జగన్‌ ఒక కుటుంబానికి రూ.15 వేలు ఇస్తుంటే, చంద్రబాబు మాత్రం ఇంట్లో ఎంత మంది పిల్లలు ఉంటే అంతమందికీ తలా రూ.15 వేలు ఇస్తామని చెప్పారు. 

ముగ్గురు పిల్లలుంటే ముగ్గురికీ, నలుగురు పిల్లలుంటే నలుగురికీ రూ.15 వేల చొప్పున ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఇంట్లో మహిళ కనిపిస్తే నెలకు రూ.1,500 చొప్పున ఏడాదికి రూ.18 వేలు ఇస్తామని చెప్పారు. ఒక కుటుంబంలో ఎంత మంది అర్హులైన మహిళలు ఉంటే అంత మందికీ ఈ సాయం అందుతుందని ప్రచారం చేశారు. నిరుద్యోగ యువకుడు కనిపిస్తే నెలకు రూ.3 వేల చొప్పున ఏడాదికి రూ.36 వేలు ఇస్తామన్నారు. ఒక కుటుంబంలో ఇద్దరు, ముగ్గురు నిరుద్యోగులు ఉన్నా, అందరికీ ఈ సాయం అందుతుందని హామీ ఇచ్చారు. రైతుల దగ్గరకు వెళ్లి, జగన్‌ రైతు భరోసా కింద పీఎం కిసాన్‌తో కలిపి రూ.13,500 ఇస్తుంటే, తాము అన్నదాత సుఖీభవ పేరుతో పీఎం కిసాన్‌తో కలిపి రూ.26 వేలు ఇస్తామని చెప్పారు. 

మన ప్రభుత్వం వైఎస్సార్‌ చేయూత కింద మహిళలకు రూ.18,750 చొప్పున సాయం అందిస్తే, చంద్రబాబు మాత్రం 50 ఏళ్లు దాటిన మహిళలకు ఏడాదికి రూ.48 వేల పింఛన్‌ ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు. అలా ప్రతి ఇంటికీ వెళ్లి, ప్రతి కుటుంబ సభ్యుడికీ విడివిడిగా లెక్కలు చెప్పి హామీలు ఇచ్చారు. వాటిపై బాండ్లు రాసిచ్చారు. సంతకాలు పెట్టారు. ప్రమాణాలు చేశారు. ఇప్పుడు ఆ బాండ్లకు విలువ ఏమి­టి? ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన మాటలకు విలువ ఏమిటి? రాజకీయాల్లో విశ్వసనీయత అంటే ఏమిటి? అని ప్రజలు ప్రశ్నిస్తున్నారు.

డీఎస్సీలో అక్రమాలు.. ప్రశ్నిస్తే వేధింపులు 
డీఎస్సీ నియామకాల్లో జరుగుతున్న పరిణామాలు చూస్తే ఆశ్చర్యం కలుగుతోంది. స్పోర్ట్స్‌ కోటా పేరుతో పరీక్ష లేకుండానే టీచర్‌ ఉద్యోగాలు ఇచ్చేశారు. ఉద్యోగ నియామకాల్లో అక్ర­మాలు ఏ స్థాయికి చేరాయో చెప్పడానికి ఇవే ఉదాహరణలు. ప్రభుత్వాన్ని ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే అక్రమ కేసులు, అరెస్టులతో వేధిస్తున్నారు. తప్పుడు సాక్ష్యాలు సృష్టించి ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారు. రెడ్‌ బుక్‌ పాలన సాగిస్తున్నారు. 

ఇదే సమయంలో చంద్రబాబుకు అనుకూలంగా వ్యవహరించే కొన్ని మీడియా సంస్థలు వాస్తవాలను పక్కనపెట్టి ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా ప్రచారం చేస్తున్నాయి. ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను కప్పి పుచ్చేందుకు నిరంతరం ప్రయతి్నస్తున్నాయి. ఎన్నికల సమయంలో సూపర్‌ సిక్స్, సూపర్‌ సెవెన్, బాండ్ల పేరుతో ఇచ్చిన హామీలను ప్రజలు మరిచిపోయేలా ప్రచారం చేస్తున్నారు. హామీలన్నీ అమలై పోయాయని, ప్రజలందరూ సంతోషంగా ఉన్నారని చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.

వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వంలో ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధి 
ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి మన ప్రభుత్వం చేసిన కృషి అందరికీ తెలిసిందే. దాని గురించి మీకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. మన హయాంలో ఏం చేశామో మీరే ప్రజలకు వివరించగలరు. భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి మూలపేట పోర్టు వరకు, అదానీ డేటా సెంటర్‌ నుంచి అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాల వరకు ఉత్తరాంధ్రలో మన ప్రభుత్వం చేపట్టిన పనులు కనిపిస్తాయి. విశాఖపట్నంలో ఏకంగా 1.30 లక్షల మందికి ఇళ్ల పట్టాలు ఇచ్చి, ఇళ్లు మంజూరు చేశాం. కేజీహెచ్‌ అభివృద్ధికి చర్యలు చేపట్టాం. ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో వసతులను మెరుగు పరిచేందుకు నాడు–నేడు కార్యక్రమాన్ని అమలు చేశాం. 

ఎన్నో ఏళ్లుగా ఉద్దానం ప్రాంత ప్రజలను వేధిస్తున్న కిడ్నీ సమస్య పరిష్కారానికి ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టాం. కిడ్నీ రీసెర్చ్‌ సెంటర్‌ను తీసుకొచ్చాం. కిడ్నీ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలన్న లక్ష్యంతో హీర మండలం నుంచి గ్రావిటీ ద్వారా ఉద్దానం వరకు నీరు తీసుకొచ్చాం. ఇందుకోసం రూ.600 కోట్లకు పైగా ఖర్చు చేశాం. ఇంకా గిరిజన విశ్వవిద్యాలయం, గిరిజన ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాల, వైద్య కళాశాలలు వంటి విద్యా సంస్థల అభివృద్ధికి కృషి చేశాం. పోర్టులు, ఫిషింగ్‌ హార్బర్లు, వైద్య కళాశాలలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, ఆస్పత్రులు.. ఇలా ఏ రంగాన్ని చూసినా మన ప్రభుత్వ హయాంలో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులు కనిపిస్తాయి. అందుకే మన హయాంలో చేసిన మంచి మనకు శ్రీరామరక్షగా ఉంటుంది. దేవుడి దయ, ఆశీస్సులు ఎప్పుడూ మనకు అండగా ఉంటాయి.

సక్రమంగా ఎన్నికల నిర్వహణ అనుమానమే 
విశాఖపట్నంలో మేయర్, కార్పొరేషన్‌ వ్యవహారాల్లో చంద్రబాబు వ్యవహరించిన తీరును ప్రజలు గమనించారు. అధికారాన్ని అడ్డు పెట్టుకొని ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఏర్పడిన వ్యవస్థలను తమ అ«దీనంలోకి తీసుకునే ప్రయత్నం చేశారు. వీటన్నింటి నేపథ్యంలో ఎన్నికలు స్వేచ్ఛగా, సక్రమంగా జరుగుతాయన్న నమ్మకం కలగడం లేదు. అయితే ప్రజాస్వామ్యాన్ని దెబ్బ తీసి, అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడితే తాత్కాలికంగా ఏదైనా ప్రయోజనం కలగవచ్చేమో కానీ, అది శాశ్వతంగా నిలబడదు. 2019 ఎన్నికలకు ముందు నంద్యాల ఉప ఎన్నికను గుర్తు చేసుకోండి. నా పాదయాత్ర ప్రారంభానికి కొద్ది రోజుల ముందు ఆ ఉప ఎన్నిక జరిగింది. 

అప్పట్లో అధికార దుర్వినియోగం ఏ స్థాయిలో జరిగిందో అందరం చూశాం. ఆ ఉప ఎన్నికలో మన పార్టీ ఓడిపోయింది. ఆ తర్వాత నా పాదయాత్ర జరిగింది. దాదాపు ఒకటిన్నర సంవత్సరానికి జరిగిన సాధారణ ఎన్నికల్లో అదే నంద్యాలలో 36 వేల ఓట్ల మెజారిటీతో విజయం సాధించాం. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మన పార్టీ ఘన విజయం సాధించింది. ప్రజాస్వామ్యంలో అధికార దుర్వినియోగం, పోలీసుల సహాయంతో దౌర్జన్యాలు చేయడం ద్వారా తాత్కాలిక ఫలితాలు సాధించవచ్చేమో కానీ, ప్రజల తీర్పును శాశ్వతంగా అడ్డుకోలేరు.

విశాఖను దోచి పెడుతున్నారు 
55 ఎకరాల భూమిని గీతం వర్సిటీ వారు కబ్జా చేశారు. దాని విలువ కనీసం రూ.5 వేల కోట్లు. దాన్ని అడ్డగోలుగా నచ్చిన వారికి, లోకేశ్‌ తోడల్లుడికి ఇచ్చేశారు. ఆ స్థాయిలో బరి తెగించారు. విశాఖపట్నంలో 99 పైసలకే భూములు కేటాయించడం, గీతం భూముల వ్యవహారం వంటి అంశాలపై ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్పాలి. అంత అవినీతి ప్రభుత్వం ఇది. అయితే ఇవన్నీ ఊరకే పోవు. తప్పకుండా చుట్టుకుంటాయి. చేసిన పాపాలు, అక్రమాలు ఎక్కడికీ పోవు. కచ్చితంగా అన్నింటికీ బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది.

విశాఖలో నీటి ఎద్దడి ప్రభుత్వ వైఫల్యమే 
విశాఖపట్నంలో తాగునీటి సమస్య తీవ్రంగా ఉంది. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా నగరంలో తాగునీటి ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. మూడు రోజులకు ఒకసారి నీరు సరఫరా అయ్యే పరిస్థితి నెలకొంది. పోలవరం ప్రాజెక్టు విషయంలో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలను కూడా ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావించాలి. ప్రాజెక్టును 45.72 మీటర్ల ఎత్తు వరకు నిర్మిస్తే అదనంగా 75 టీఎంసీల నీటిని నిల్వ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అప్పుడు ఆ నీటిని గ్రావిటీ ద్వారా విశాఖపట్నం నుంచి ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతాలకు అందించే వెసులుబాటు కలుగుతుంది. కానీ ప్రాజెక్టు ఎత్తు తగ్గించే నిర్ణయంతో ఆ 75 టీఎంసీల నీటి నిల్వ సామర్థ్యాన్ని కోల్పోయే పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. అలా ఒకవైపు పోలవరంలో అదనపు నీటి నిల్వ సామర్థ్యాన్ని కోల్పోతుంటే, మరోవైపు విశాఖపట్నంలో ప్రజలకు మూడు రోజులకోసారి తాగునీరు అందించే పరిస్థితి నెలకొంది.

కార్యకర్తలకు పార్టీ అండ
స్థానిక ఎన్నికల నేపథ్యంలో పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలందరికీ ఒక విషయం స్పష్టంగా చెబుతున్నా. వైఎస్సార్‌సీపీ మీకు అన్ని విధాలా అండగా ఉంటుంది. ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థుల నుంచి పార్టీ అగ్ర నాయకత్వం వరకు.. నా వరకు ప్రతి ఒక్కరూ కార్యకర్తలకు తోడుగా ఉంటాం. ఎన్నికల సమయంలో ఎవరైనా అన్యాయానికి పాల్పడితే, ఆ ఘటనల వివరాలను వెంటనే నమోదు చేయండి. ఏ అధికారి, ఏ పోలీసు అధికారి ఏ విధంగా వ్యవహరించారు? ఎలాంటి అన్యాయం జరిగింది? అనే వివరాలను మర్చిపోకముందే డిజిటల్‌ డైరీలో నమోదు చేయండి. భవిష్యత్తులో వాటిని పరిశీలించి చట్ట ప్రకారం బాధ్యతను నిర్ధారించేలా చర్యలు తీసుకుంటాం. 

పోలీసు అధికారులకు ముందుగా విజ్ఞప్తి చేయండి. ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలు తమ తీర్పును స్వేచ్ఛగా ఇచ్చేలా సహకరించాల్సిన బాధ్య­త పోలీసులదే. పోలీసులు తమ ధర్మాన్ని నిర్వర్తించాలి. వారి టోపీపై ఉన్న సింహాలకు మాత్రమే తలవంచాలి. రాజకీయ నాయకుల ఒత్తిళ్లకు తలొగ్గి అన్యాయం చేయకూడదు. ప్రజాస్వా­మ్యా­న్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యతను విస్మరించి ఎవరైనా అన్యాయానికి పాల్పడితే, వారి చర్యలను డిజిటల్‌ డైరీలో నమోదు చేయాలి. మన ప్రభుత్వం వచ్చాక ఆ డిజిటల్‌ డైరీలో నమోదైన అంశాలను పరిశీలించి, చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకుంటాం. జగన్‌ 2.0లో కార్యకర్తకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. కార్యకర్తల ప్రయోజనాలకు అండగా పార్టీ నిలుస్తుంది.

మనం చేసిన మంచిని ప్రజలకు వివరించాలి
మన ప్రభుత్వ హయాంలో ఏనాడూ ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేయలేదు. పోలీసులను ఉపయోగించుకోలేదు. పోలీసుల మీద ఆధారపడి ఎన్నికలు నిర్వహించలేదు. ప్రజలకు మంచి చేయడంపైనే ఆధారపడ్డాం. బటన్‌ నొక్కి నేరుగా ప్రజల ఖాతాల్లో సంక్షేమ సొమ్ము జమ చేశాం. కోవిడ్‌ సమయంలోనూ సాకులు చెప్పకుండా ప్రజలకు అండగా నిలిచాం. అదే చంద్రబాబు ప్రజలకు చేసిందేమీ లేదు కాబట్టి, మొత్తం పోలీసులపై ఆధారపడుతున్నారు. మన ఐదేళ్ల పాలనలో విద్య, వైద్యం, వ్యవసాయం, సంక్షేమం, గ్రామ స్థాయి పరిపాలనలో తీసుకొచ్చిన మార్పులను ప్రజలకు వివరించాలి. 

ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి చేపట్టిన కార్యక్రమాలతో పాటు ప్రస్తుత ప్రభుత్వ పాలనపై మనం లేవనెత్తుతున్న అంశాలను ప్రజల దృష్టికి తీసుకెళ్లాలి. ఎన్నికల హామీల అమలు, భూముల కేటాయింపులు, డీఎస్సీ నియామకాలు, తాగు­నీటి సమస్య, ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థల పనితీరు వంటి అంశాలపై ప్రజలకు వాస్తవాలు తెలియాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. ఆ దిశలో పార్టీ నాయకులు, ప్రజా ప్రతినిధులు, కార్యకర్తలందరూ సమన్వయంతో పని చేయాలి. పార్టీలో ప్రతి కార్యకర్తకు ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థుల నుంచి పార్టీ అగ్రనాయకత్వం వరకు అందరూ అండగా ఉంటారు. అలాగే కార్యకర్తల ప్రయోజనాలకు పార్టీ ప్రాధాన్యం ఇస్తుంది. 

ఈ సమావేశంలో పార్టీ సీనియర్‌ నేతలు బొత్స సత్య­నారా­య­ణ, కె.కన్నబాబు, గుడివాడ అమర్‌నాథ్, కేకే రాజు, వరు­దు కళ్యాణి, గొల్ల బాబూరావు, అదీప్‌రాజు, పి.నాగిరెడ్డి, మల్లా విజయ్‌ప్రసాద్, వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్, తిప్ప­ల దేవన్‌రెడ్డి, మొల్లి అప్పారావు, మలసాల భరత్‌కుమార్, బొత్స అనూష, మాజీ మేయర్‌ జి.హరివెంకటకుమారి పాల్గొన్నారు. 

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