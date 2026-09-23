టెక్కలి రైలు ప్రమాద ఘటనపై వైఎస్‌ జగన్‌ దిగ్భ్రాంతి

సాక్షి,తాడేపల్లి: టెక్కలి రైలు ప్రమాద ఘటనపై వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఈ ప్రమాదంలో నలుగురు విద్యార్థులు ప్రాణాలు కోల్పోవడం అత్యంత విషాదకరమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ఆయన తన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు.
ఈ ప్రమాదంలో విద్యార్థులు విశాఖరావు, దిలీప్కుమార్, శివ, శరత్కుమార్ ప్రాణాలు కోల్పోవడం అత్యంత బాధాకరమని పేర్కొన్నారు. చేతికందివచ్చిన పిల్లలను కోల్పోయిన తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సభ్యుల ఆవేదన వర్ణనాతీతమని, ఈ తీవ్ర విషాదాన్ని తట్టుకునే ధైర్యాన్ని భగవంతుడు వారికి ప్రసాదించాలని ప్రార్థించారు. మృతుల ఆత్మలకు శాంతి చేకూరాలని కోరుకున్నారు.
అలాగే, ఈ ప్రమాదంలో గాయపడిన మరో విద్యార్థి సాల్మన్రాజ్కు మెరుగైన వైద్యసేవలు అందించాలని వైఎస్ జగన్ డిమాండ్ చేశారు. కష్టకాలంలో ఉన్న బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా అండగా నిలవాలని ఆయన స్పష్టం చేశారు.