 నీతులు చెప్పే ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణరెడ్డీ.. ఇప్పుడేమంటావ్‌! | Vidadala Rajini Comments on MLA Adinarayana Reddy Son Sudheer Reddy Drugs Case | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నీతులు చెప్పే ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణరెడ్డీ.. ఇప్పుడేమంటావ్‌!

Jan 4 2026 5:42 AM | Updated on Jan 4 2026 5:42 AM

Vidadala Rajini Comments on MLA Adinarayana Reddy Son Sudheer Reddy Drugs Case

ఆదినారాయణరెడ్డి కుమారుడు డ్రగ్స్‌ కేసులో పట్టుబడటం సిగ్గుచేటు

కూటమి ప్రభుత్వ వైఫల్యమే డ్రగ్స్‌ విజృంభణకు కారణం

ఎమ్మెల్యే అరాచకాలు అన్నీఇన్నీ కావు

మాజీ మంత్రి విడదల రజిని ఫైర్‌

సాక్షి, అమరావతి: వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లా జమ్మల­మడుగు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే చదిపిరాళ్ల ఆదినారా­యణరెడ్డి కుమారుడే డ్రగ్స్‌ కేసులో పట్టుబడటం సిగ్గు చేటని, గంజాయి, డ్రగ్స్‌ను పెంచి పోషిస్తు­న్నది కూటమి నేతలేనన్న విషయం ఈ ఘటనతో తేటతెల్లమైందని వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకురాలు, మాజీ మంత్రి విడదల రజిని అన్నారు. శనివారం తాడేపల్లిలోని వైఎస్సార్‌సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. ‘నిద్రలేచింది మొ­దలు ప్రవచనకర్తలా ఆదినారాయణరెడ్డి నీతులు చెబుతుంటారు. కానీ.. ఆయన కుమారుడు సుధీర్‌రెడ్డి ఇంట్లోనే డ్రగ్స్‌ తీసుకుంటూ తెలంగాణ పోలీసులకు పట్టుబడ్డాడు. ఇప్పుడేమంటావ్‌ ఆదినారాయణ­రెడ్డీ. ఇప్పటికైనా వాస్తవాలు ఒప్పుకుంటావా?గంజాయి, డ్రగ్స్‌ను  పెంచి పోషిస్తున్నది మీ కూటమి నేతలేనని?

తండ్రీకొడుకులు పరువు తీశారు 
‘ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణరెడ్డి సాగిస్తున్న అరాచకా­లు అన్నీఇన్నీ కావు. కడప జిల్లాలో ఎక్కడ రౌడీ­యిజం జరిగిగా అక్కడ ఆదినారాయణరెడ్డి ఉంటారు. గంజాయి, డ్రగ్స్‌ను అలవాటు చేసి రౌడీల­ను పెంచిపోషిస్తున్నారు. చివరకు ఎమ్మెల్యే కొడుకు అవే డ్రగ్స్‌కు అలవా­టుపడి తెలంగాణ పోలీసు­లకు దొరికిపో­యాడు. తండ్రీ కొడుకులు కలిసి ఇటు రాష్ట్రం పరువుతోపాటు వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లా పరు­వు­ను బజారుకు ఈడ్చారని కడప జిల్లా ప్రజలు అంటున్నారు. అధికారంలోకి వచ్చిన వంద రోజుల్లోనే డ్రగ్స్‌ను అరికడతామని గొప్పగా చెప్పిన పాలకులు చివరకు రాష్ట్రాన్ని డ్రగ్స్‌ గుప్పిట్లోకి నెట్టేశారు.

రాష్ట్రంలో డ్రగ్స్‌ వినియోగం 260 శాతం పెరిగిందని డీజీపీ చెప్పడం ఈ ప్రభుత్వ వైఫల్యానికి నిదర్శనం. సాక్షాత్తు ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణరెడ్డి కుమారుడే డ్రగ్స్‌ కేసులో పట్టుబడటం చూస్తే కూటమి పాలన ఎంత దారుణంగా ఉందో స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. గంజా­యి నిర్మూలన కోసం నాటి వైఎస్‌ జగన్‌ సర్కార్‌ పెద్ద యుద్ధమే చేసింది. ఇప్పుడు రాష్ట్రం మొత్తం డ్రగ్స్‌ మత్తులో కూరుకుపోతున్నా ప్రభుత్వం స్పందించకపోవడం దురదృష్టకరం. 

బాబు పాలనలో హాస్టళ్లు నిర్వీర్యం
చంద్రబాబు పాలనలో సంక్షేమ హాస్టళ్లు నిర్వీర్యం అయ్యాయని విడదల రజిని మండిపడ్డారు. చంద్ర­బాబు నిర్లక్ష్యంతో 46 మంది ప్రాణాలు కోల్పో­యారని, ఈ మరణాలకు ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించాలన్నారు. ఆహారం, తాగునీరు కలుషితం కావడం, పారిశుద్ధ్యం క్షీణించడం వల్లే విద్యార్థుల వరుస మరణాలు సంభవిస్తున్నాయన్నారు. హాస్టళ్లలో మరణ మృదంగం మోగటానికి కారణం పాలనా వైఫల్యం కాదా.. దీనికి సీఎం చంద్రబాబు సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్‌ చేశారు.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోహీరోయిన్లు కలిసి సంక్రాంతి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటే? (ఫొటోలు)
photo 2

కజిన్ పెళ్లిలో హృతిక్ రోషన్ సందడే సందడి (ఫొటోలు)
photo 3

‘సైక్‌ సిద్ధార్థ్‌’ మూవీ సక్సెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 4

ఏం మాయ చేశావే!.. వెండితెరపై మరో మల్లూ సెన్సేషన్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

మణికొండలో సందడి చేసిన నటి దివి వద్త్య (ఫొటోలు)

Video

View all
Sudheer Reddy Drugs Case Court May Sentence 10 Years Jail for MLA Adinarayana Reddy Son 1
Video_icon

మూడోసారి దొరికాడు... సుధీర్ రెడ్డి పనైపోయింది ఈసారి పడే శిక్ష..
YSRCP Konda Rajiv Reaction on MLA Adinarayana Reddy Son Arrest ‪ 2
Video_icon

జగన్ దంపతులను అనరాని మాటలు అన్నావ్ ఎగిరావ్.. ఎగిరావ్...బొక్క బోర్లా పడ్డావ్
YSRCP Nagarjuna Yadav First Reaction on BJP MLA Adinarayana Reddy Son Arrest 3
Video_icon

ఏపీ అంటే అడ్డా ఫర్ పెడ్లర్స్ ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి కుమారుడు అరెస్ట్ నాగార్జున యాదవ్ స్ట్రాంగ్ రియాక్షన్
Fire Accident in SVS Pharma At Atchutapuram Anakapalle 4
Video_icon

Anakapalle: అచ్యుతాపురంలో మరో భారీ అగ్నిప్రమాదం
SHOCKING Truth Behind MLA Adinarayana Reddy Son Sudheer Reddy Drugs Case 5
Video_icon

గతంలో రెండుసార్లు డ్రగ్స్ తీసుకుంటూ పట్టుబడ్డ సుధీర్‌రెడ్డి
Advertisement
 