సాక్షి, తిరుపతి: తిరుపతిలో ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. సత్యవేడులోని శ్రీ సిటీలో ఉన్న భారీ టిల్ హెల్త్కేర్ పరిశ్రమలో బాయిలర్ ఒక్కసారిగా పేలింది. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు మృతి చెందారు. శనివారం ఉదయం జరిగిన ప్రమాదంలో పేలుడు ధాటికి పరిశ్రమలో ఒక్కసారిగా కలకలం రేగింది.
నైట్ షిఫ్ట్ నుంచి విధుల్లో ఉన్న పలువురు కార్మికులు పేలుడులో చిక్కుకున్నట్లు సమాచారం. ఈ ప్రమాద సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అధికారులు, సహాయక సిబ్బంది ఘటనాస్థలికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలపై వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. ప్రమాద సమయంలో పరిశ్రమలో ఎంతమంది ఉన్నారు? మరెవరైనా గాయపడ్డారా? అనే వివరాలపై అధికారులు ఆరా తీస్తున్నారు.
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