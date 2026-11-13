 AP: తొలి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్‌ విడుదల | AP Panchayat Elections 2026, First Phase Notification Released, Polling On November 26, Check Out Complete Schedule Inside | Sakshi
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AP: తొలి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్‌ విడుదల

Nov 13 2026 11:55 AM | Updated on Nov 13 2026 12:30 PM

Notification Released First Phase Of Panchayat Elections In AP

సాక్షి, విజయవాడ: ఏపీలో తొలి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్‌ విడుదలైంది. ఈ నెల  26న పంచాయతీ ఎన్నికల తొలి విడత పోలింగ్‌ జరగనుంది. 26న(అదే రోజు) మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది. ఈ నెల 17 వరకు నామినేషన్ల స్వీకరణ, 18న పరిశీలన జరగనుంది.

మూడు దశల్లో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు..
మొదటి దశ:    ఈ నెల 13న నోటిఫికేషన్, 26న పోలింగ్‌ 
రెండో దశ  : ఈ నెల 16న నోటిఫికేషన్, 29న పోలింగ్‌ 
మూడో దశ : ఈ నెల 19న నోటిఫికేషన్, డిసెంబర్‌ 2న పోలింగ్‌

గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించి రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కీలక షెడ్యూల్‌ను ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. మూడు విడతల్లో ఎన్నికల ప్రక్రియ నిర్వహించేందుకు తేదీలను ఖరారు చేసింది. నవంబర్ 19 వరకు నామినేషన్లపై అప్పీళ్లకు అవకాశం ఇచ్చింది. నవంబర్ 21 మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు గడువు ఇచ్చింది.

నవంబర్ 21న పోటీలో ఉన్న అభ్యర్థుల తుది జాబితా ప్రకటించనుంది. నవంబర్ 26న పోలింగ్ నిర్వహించనుంది. ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట వరకు పోలింగ్ జరగనుంది. నవంబర్ 26 మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు నిర్వహిస్తారు. కౌంటింగ్ పూర్తయిన వెంటనే ఫలితాలు ప్రకటిస్తారు.

ఇదీ చదవండి: 4 కార్పొరేషన్లలో 26న పోలింగ్‌

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