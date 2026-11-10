 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు వచ్చేనెలలో ఎన్నికలు | Notification for 23 Pending Urban Bodies Expected Soon: AP | Sakshi
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23 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు వచ్చేనెలలో ఎన్నికలు

Nov 10 2026 5:01 AM | Updated on Nov 10 2026 5:01 AM

Notification for 23 Pending Urban Bodies Expected Soon: AP

ఈ నెలలో నోటిఫికేషన్‌ 

సాక్షి, అమరావతి: కోర్టు కేసులు తదితర కారణాలతో మొదటి విడతలో ఎన్నికలు జరగని 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు వచ్చేనెలలో ఎన్నికలు నిర్వహించాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్‌ (ఎస్‌­ఈసీ) కసరత్తు చేస్తోంది. కోర్టు కేసుల చిక్కులు వీడడంతో ఎన్నికల నిర్వహ­ణపై దృష్టి పెట్టింది. 

రాజమహేంద్రవరం, కాకినాడ, శ్రీకాకుళం, మంగళగిరి–తాడేపల్లి నగరాలు, 19 మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల్లో ఎన్నికలకు ఈ నెలలోనే నోటిఫికేషన్‌ జారీచేసి, డిసెంబరు మొదటి లేదా రెండో వారంలో పోలింగ్‌ నిర్వహించాలని సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ నెల 20వ తేదీ తరువాత నోటిఫికేషన్‌ వెలువడే అవకాశం ఉందని అధికారవర్గాల ద్వారా తెలిసింది. ఎన్నికలు జరగనున్న 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో మొత్తం 24.93 లక్షల మంది ఓటర్లున్నారు. 
 

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