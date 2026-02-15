తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మహాశివరాత్రి.. శైవ క్షేత్రాలకు పోటెత్తిన భక్తజనం

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో శైవక్షేత్రాలు భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. శివాలయాలకు భక్తులు పోటెత్తారు. ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. శివనామ స్మరణతో ఆలయాలు మార్మోగుతున్నాయి. తెల్లవారుజామునుంచే భక్తులు కూలైన్లలో బారులు తీరారు. మహా శివరాత్రి సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు దేవాలయాల్లో ఆలయ కమిటీ సభ్యులు, నిర్వాహకులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆలయాలను విద్యుత్ దీపాలతో అందంగా అలంకరించారు.
ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి: గోదావరి తీరంలో భక్తులతో ఘాట్లు కళకళలాడుతున్నాయి. పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి స్వామివారిని భక్తులు దర్శించుకుంటున్నారు. పంచారామ క్షేత్రమైన ద్రాక్షారామకు కోటిపల్లి సోమేశ్వర స్వామి ఆలయానికి భక్తులు తాకిడి పెరిగింది. తెల్లవారుజాము నుండి భక్తులు భారీగా తరలివస్తున్నారు. స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు అభిషేకాలు చేస్తున్నారు. మురమళ్ళలో భద్రకాళి సమేత వీరేశ్వర స్వామి ఆలయానికి భక్తులు పోటెత్తారు.
అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా: మహాశివరాత్రి సందర్భంగా భక్తులతో ద్రాక్షారామ,కోటిపల్లి శైవక్షేత్రాలు కిటకిటలాడాయి. శివనామ స్మరణతో ద్రాక్షారామ శ్రీభీమేశ్వర స్వామి ఆలయం, కోటిపల్లి శ్రీ ఛాయా సోమేశ్వర వారి ఆలయాలు మార్మోగుతున్నాయి. కోటిపల్లి శ్రీ రాజరాజేశ్వరి సమేత శ్రీ ఛాయ సోమేశ్వర స్వామి ఆలయానికి భక్తులు పోటెత్తాయి. తెల్లవారుజాము నుంచే కోటిపల్లి గౌతమి గోదావరి నిధులు పుణ్యా స్నానాలు ఆచరించిన భక్తులు.. సోమేశ్వర స్వామిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు నిర్వహించారు.
నంద్యాల జిల్లా: మహా శివరాత్రి సందర్భంగా శ్రీశైలంలో భక్తుల రద్దీ పెరిగింది. వేకువ జాముముండి 4 గంటల నుండే సర్వ దర్శనాలు ప్రారంభమయ్యాయి. దర్శనానికి నాలుగు క్యూ లైన్లు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఉచిత, శీఘ్ర, అతిశీఘ్ర, వృద్దులు, వికలాంగులకు ప్రత్యేక క్యూ లైన్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఇవాళ సాయంత్రం ఆది దంపతులకు ప్రభోత్సవం నిర్వహించనున్నారు. రాత్రి 7 గంటలకు నంది వాహన సేవ, రాత్రి 10 గంటలకు లింగోద్భవ కాల మహాన్యాసపూర్వక ఏకాదశ రుద్రాభిషేకం, పాగాలంకరణ నిర్వహించనున్నారు. రాత్రి 12 గంటలకు శ్రీ స్వామి అమ్మవార్ల దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవం జరగనుంది.