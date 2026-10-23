 విశాఖ జిల్లా దుర్గాదేవి నిమజ్జనోత్సవంలో అపశృతి | Four Children Injured In Firecracker Mishap During Durga Procession | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

విశాఖ జిల్లా దుర్గాదేవి నిమజ్జనోత్సవంలో అపశృతి

Oct 23 2026 6:15 AM | Updated on Oct 23 2026 6:15 AM

Four Children Injured In Firecracker Mishap During Durga Procession

తగరపువలస: దుర్గాదేవి అనుపు ఉత్సవంలో అపశృతి చోటుచేసుకుంది. ఊరేగింపులో బాణసంచా పేలి నలుగురు చిన్నారులు గాయపడ్డారు. విశాఖ జిల్లా వలందపేటలో బుధవారం రాత్రి జరిగిన ఈ ప్రమాదంలో చిన్నారులు చిల్ల గౌతమ్, బాకి కార్తీక్, సరగడ షణ్ముఖసాయి తీవ్రంగా గాయపడగా చిల్ల సుశాంత్‌కు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. భీమిలి మండలం తాళ్లవలస వలందపేటకు చెందిన ఎస్‌కేఎంఎల్‌ వైజాగ్‌ రాక్‌స్టార్‌ దసరా ఉత్సవ కమిటీ దుర్గాదేవి విగ్రహాన్ని నిమజ్జనానికి తరలిస్తోంది. ఈ సందర్భంగా పేలుస్తున్న టపాసుల నిప్పురవ్వలు మరో వాహనంలో ఉంచిన బాణసంచా నిల్వపై పడడంతో క్షణాల్లో పేలుడు సంభవించింది. 

ఈ ధాటికి చుట్టుపక్కల ప్రజలు ఆందోళనకు గురై తలుపులు, కిటికీలు మూసుకున్నారు. బాణసంచా వాహనంలో ఉన్న చిన్నారులలో సుశాంత్‌ కిందకు గెంతడంతో పాదాలు కాలాయి. మిగిలిన ముగ్గురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించారు. గాయపడిన వారిలో గౌతమ్, సుశాంత్‌ అన్నదమ్ములు. విశాఖకు చెందిన కార్తీక్‌ వలందపేటలో అమ్మమ్మ ఇంటికి దసరా పండగకు వచ్చి ఈ  ప్రమాదానికి గురయ్యాడు. భీమిలి పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఇదిలాఉండగా, గత ఏడాది అక్టోబర్‌ 3న దసరా సమయంలో ఇదే వలందపేటలో బాణసంచా తయారీలో మంటలు చెలరేగి ముగ్గురు గాయపడ్డారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ప్రభాస్ హీరోయిన్ కొత్త ఫొటోలు! (ఫొటోలు)
photo 2

సన్ ఫ్లవర్ తో రితికా నాయక్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

సంజూ, నమన్ మెరుపులు.. ఓడిపోయే మ్యాచ్‌లో గెలిచిన భారత్ (ఫొటోలు)
photo 4

ఆకట్టుకుంటున్న శ్రీలీల (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ లో ఘనంగా దుర్గామాత నిమజ్జనం (ఫొటోలు)

Video

View all
Vidadala Rajini Mass Counter To Yellow Media Reporter 1
Video_icon

ఎల్లో మీడియా రిపోర్టర్ ప్రశ్న... మీకు దమ్ముంటే... ఇచ్చిపడేసిన విడదల రజిని
Joinings In YSRCP Party In The Presence Of Kodali Nani 2
Video_icon

కొడాలి నాని సమక్షంలో YSRCPలో చేరిన 20 కుటుంబాలు
Jaggampeta leader Pathanshetti Suryachandra and his wife join the YSRCP 3
Video_icon

పవన్ కు బిగ్ షాక్ YSRCPలోకి జనసేన కీలక నేతలు
35cm Roundworm Found in Woman’s Food Pipe 4
Video_icon

కడుపులో పాము.. ఉలిక్కిపడ్డ డాక్టర్లు..! ఎలా వెళ్లిందో తెలిస్తే ఎప్పటికీ ఆ పని చేయరు...!
YSRCP Nairuthi Reddy Mass Warning to TDP Goondas and AP Police 5
Video_icon

అరెస్ట్ చేసి ఇంట్లో కూర్చోబెడితే భయపడతానా? సిగ్గుతో చావాలా మీరు..?!
Advertisement
 