ఫిబ్రవరి 24 నుంచి ఇంటర్‌ పరీక్షలు

ఆ రోజు మొదటి సంవత్సరం పరీక్షలు ప్రారంభం
మరుసటి రోజు నుంచి రెండో సంవత్సరం పరీక్షలు
ఉదయం 9 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు పరీక్షలు
అదే నెల 1 నుంచి 10వ తేదీ వరకు 2 సెషన్లలో ప్రాక్టికల్స్
పరీక్షల టైంటేబుల్ విడుదల చేసిన ఇంటర్ విద్యా మండలి
సాక్షి, అమరావతి: ఇంటర్మీడియట్ మొదటి సంవత్సరం పబ్లిక్ పరీక్షలు వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 24 నుంచి, రెండో సంవత్సరం పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 25వ తేదీ నుంచి జరగనున్నాయి. ఈ మేరకు పరీక్షల తాత్కాలిక టైం టేబుల్ను విద్యా మండలి గురువారం విడుదల చేసింది. రాత పరీక్షలు రోజూ ఉదయం 9 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు జరుగుతాయని ఇంటర్మీడియట్ విద్యా మండలి కార్యదర్శి రంజిత్ బాషా తెలిపారు. ప్రాక్టికల్స్ ఫిబ్రవరి 1 నుంచి 10వ తేదీ వరకు జరుగుతాయి.
ప్రాక్టికల్స్ రోజూ రెండు సెషన్లలో ఉదయం 9 నుంచి 12 గంటల వరకు, మధ్యాహ్నం 2 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు జరుగుతాయి. సమగ్ర శిక్ష ఒకేషనల్ ట్రేడ్ పరీక్ష ఫిబ్రవరి 17న ఉదయం 10 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు నిర్వహిస్తారు. ఇవే తేదీల్లో ఒకేషనల్ కోర్సుల పరీక్షలు కూడా ఉంటాయని, ఆ టైం టేబుల్ విడిగా విడుదల చేస్తామని కార్యదర్శి ప్రకటించారు. బ్యాక్లాగ్ విద్యార్థులకు పాత సిలబస్ ప్రకారం పరీక్షలు ఉంటాయని తెలిపారు.
ముఖ్యమైన పరీక్షల వివరాలు..
» ఎథిక్స్ అండ్ హ్యూమన్ వ్యాల్యూస్ – జనవరి 27
» ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ – జనవరి 29
ప్రాక్టికల్ పరీక్షలు
» జనరల్ కోర్సులకు ఫిబ్రవరి 1 నుంచి 10వ తేదీ వరకు, ఒకేషనల్ కోర్సులకు ఫిబ్రవరి 15 వరకు