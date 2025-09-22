 నేటి నుంచి ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా ఉత్సవాలు | Dussehra celebrations at Indrakiladri from today | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నేటి నుంచి ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా ఉత్సవాలు

Sep 22 2025 5:02 AM | Updated on Sep 22 2025 5:02 AM

Dussehra celebrations at Indrakiladri from today

సర్వం సిద్ధం –  అక్టోబర్‌ 2 వరకు నిర్వహణ

సాక్షి ప్రతినిధి, విజయవాడ/ఇంద్రకీలాద్రి (విజయ­వాడ పశ్చిమ)/శ్రీశైలం టెంపుల్‌: దసరా నవ­రాత్రి ఉత్సవాలకు ఇంద్రకీలాద్రి ముస్తాబైంది. సోమవా­రం నుంచి అక్టోబర్‌ 2 వరకు 11 రోజుల పాటు జరిగే ఈ ఉత్సవాల్లో అమ్మవారు 11 అలంకారాల్లో దర్శనం ఇవ్వనున్నారు. అమ్మవారి దర్శనం తొలి­రోజు మినహా రోజూ ఉదయం 4 గంటలకు ప్రారంభమై రాత్రి 11 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. 

ఈ ఉత్సవాలకు వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా అధికారులు విస్తృతంగా ఏర్పాట్లు చేశారు. అక్టోబర్‌ 2 విజయ దశమి రోజు సాయంత్రం 5 గంటలకు కృష్ణా నదిలో తెప్పోత్సవం నిర్వహించనున్నారు. కాగా, అమ్మవారు సోమవారం శ్రీబాలా త్రిపురసుందరీదేవిగా దర్శన­మివ్వను­న్నారు.

శైలపుత్రి అలంకారంలో శ్రీశైల భ్రామరి
దసరా మహోత్సవాల్లో భాగంగా సోమవారం శ్రీశైలం భ్రమరాంబాదేవి శైలపుత్రి అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

జపాన్ టూర్ జ్ఞాపకాలు.. మర్చిపోలేకపోతున్న మీనాక్షి (ఫొటోలు)
photo 2

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (సెప్టెంబరు 21-28)
photo 3

దసరాకు ఊళ్లకు వెళుతున్న జనంతో కిటకిటలాడుతున్న బస్టాండ్ లు (ఫొటోలు)
photo 4

45 ఏళ్ల సినీ కెరీర్‌.. కంప్లీట్‌ యాక్టర్‌.. మొదటి తెలుగు సినిమా ఏదంటే? (ఫొటోలు)
photo 5

టాలీవుడ్ హీరోయిన్ కాశీ టూర్ (ఫొటోలు)

Video

View all
TDP Leader Attack On Women At G Kondor In Krishna District 1
Video_icon

అప్పు తీర్చమన్నందుకు మహిళను చితక్కొట్టిన టీడీపీ నేతలు
Dasara Sharan Navaratri Celebrations On Indrakiladri 2
Video_icon

దసరా ఉత్సవాలకు దుర్గగుడి ముస్తాబు
Hydra Demolished 150 Houses In Medchal 3
Video_icon

150 ఇళ్లను కూల్చేసిన హైడ్రా.. కరెంట్ తీగలతో మహిళల నిరసన
Kantara Chapter 1 Trailer Will Launch With Prabhas 4
Video_icon

కాంతారా 2 ప్రమోషన్స్ షురూ..! రిషబ్ కోసం రంగంలోకి ప్రభాస్
Pothina Mahesh Fire On Pawan Kalyan 5
Video_icon

డిప్యూటీ సీఎం పవన్ పై పోతిన మహేష్ విమర్శనాస్త్రాలు
Advertisement
 