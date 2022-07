సాక్షి, అమరావతి: సింగపూర్‌ ఓపెన్‌ బ్యాడ్మింటన్‌ విజేతగా నిలిచిన పీవీ సింధును ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి అభినందించారు. ఈ ఏడాది మూడో టైటిల్‌ను సొంతం చేసుకున్న సింధును సీఎం జగన్‌ ట్విటర్‌లో కొనియాడారు. ఆమె ఘనత దేశానికి గర్వకారణమని పేర్కొన్నారు. ఆదివారం జరిగిన ఫైనల్‌ మ్యాచ్‌లో చైనా క్రీడాకారిణి వాంగ్ జి యిపై పీవీ సింధు గెలుపొందింది.

వాంగ్ జి యిపై 21-9, 11-21, 21-15 తేడాతో సింధు విజయం సాధించింది. తొలి సెట్‌లో ప్రత్యర్ధిపై పూర్తి ఆధిపత్యం చలాయించిన సింధు.. రెండో సెట్‌లో ఓడిపోయింది. అయితే నిర్ణయాత్మకమైన మూడో సెట్‌లో తిరిగి అద్భుతంగా పుంజుకున్న సింధు.. ఈ ఏడాదిలో తొలి సూపర్‌ 500 టైటిల్‌ను తన ఖాతాలో వేసుకుంది. కాగా, సింధుకు ఈ ఏడాది ఇది మూడో టైటిల్‌. అంతకుముందు కొరియా, స్విస్‌ ఓపెన్లను గెలుచుకుంది. ఆమెకు ఇది సింగపూర్‌ ఓపెన్‌ తొలి టైటిల్‌.

Congratulations to @Pvsindhu1 for clinching the Women's Single title at #SingaporeOpen, her maiden title in Singapore Open and third title this year after registering wins in Korea Open and Swiss Open.

A proud day for 🇮🇳— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) July 17, 2022