ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు అప్డేట్స్..
శాసనమండలి మీడియా పాయింట్..
ఎమ్మెల్సీలు భరత్, తూమాటి మాధవరావు కామెంట్స్..
- టీటీడీ చైర్మన్ పదవి నుంచి బీఆర్ నాయుడిని తక్షణమే తప్పించాలి
- బీఆర్ నాయుడి చరిత్ర గురించి ఇందులేఖ అనే మహిళ చంద్రబాబు లేఖరాశారు
- అలాంటి వ్యక్తిని చంద్రబాబు ఎలా చైర్మన్ గా నియమిస్తారు
- బీఆర్ నాయుడు వంటి వ్యక్తి చైర్మన్గా కొనసాగడం వల్ల తిరుమల పవిత్ర దెబ్బతింటోంది
- ఎన్నో ఫిర్యాదులు వచ్చినా బీఆర్ నాయుడిని టీటీడీ చైర్మన్గా నియమించారు
- అపవిత్రమైన వ్యక్తిని టీటీడీ చైర్మన్ చేయడం వల్లే తిరుమలలో అపచారాలు జరుగుతున్నాయి
- 30 ఏళ్ల నుంచి ఆ మహిళతో తనకు సంబంధం ఉందని బీఆర్ నాయుడు చెబుతున్నారు
- భగవద్గీతలో ఏముందని మాట్లాడటానికి నువ్వు అసలు మనిషివేనా?
- రెండు మీడియా సంస్థల మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధంలో వైఎస్సార్సీపీని బలిచేయాలని చూస్తున్నారు
- సోషల్ మీడియాలో మీ వీడియోలు బయటికి వచ్చాయి
- హిందూ ధర్మాన్ని కాపాడటం కోసమే మేం పోరాడుతున్నాం
- బీఆర్ నాయుడిని టీటీడీ చైర్మన్ పదవి నుంచి తప్పించకపోతే భవిష్యత్ కార్యాచరణ రూపొందిస్తాం.
ఎమ్మెల్సీ వరుదు కళ్యాణి కామెంట్స్..
- బీఆర్ నాయుడు అత్యంత కళంకితుడు
- అలాంటి వ్యక్తిని చంద్రబాబు టీటీడీ చైర్మన్ను చేశారు
- చంద్రబాబుకి హిందువులంటే గౌరవం ఉంటే బీఆర్ నాయుడిని వెంటనే టీటీడీ చైర్మన్ పదవి నుంచి తప్పించాలి
- బీఆర్ నాయుడు చాలా నీచంగా మాట్లాడుతున్నారు
- భగవద్గీత అంటే గౌరవం లేని వ్యక్తి టీటీడీ చైర్మన్గా కొనసాగడానికి అర్హుడా?.
- మీకు వ్యాపారాలే ముఖ్యమైతే తక్షణమే టీటీడీ చైర్మన్ పదవికి రాజీనామా చేయండి
- బీఆర్ నాయుడిని చైర్మన్గా చేసిన తర్వాతే తిరుమల అపవిత్రమైంది
- లడ్డు కల్తీ ప్రచారంతో కోట్ల మంది హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతీశారు
- వైకుంఠ ఏకాదశి రోజున భక్తులు చావుకు కారణమయ్యారు
- గోశాలలో భారీగా గోవులు చనిపోయాయి
- బీఆర్ నాయుడు నైతిక విలువలు లేని వ్యక్తి
- అందుకే తిరుమలలో అనేక అపచారాలు జరుగుతున్నాయి
- హీరోయిన్లకు 15 నిమిషాల్లో దర్శనం చేయిస్తారు.
- సామాన్య భక్తులను గాలికి వదిలేస్తారు.
- హిందూ ధర్మం గురించి మాట్లాడే అర్హత చంద్రబాబు, పవన్, బీఆర్ నాయుడికి ఉందా?
- టీడీపీ అంటే టెంపుల్ డెమాలిష్ పార్టీ
- హిందూ మనోభావాలను దెబ్బతీసిన వ్యక్తి చంద్రబాబు
- లడ్డూ విషయంలో పవన్ దుర్గగుడి మెట్లు కడిగారు
- సనాతన ధర్మం కోసం పనిచేస్తానన్న పవన్ ఇప్పుడు ఏ మెట్లు కడుగుతారు
- కళంకిత వ్యక్తిని టీటీడీ చైర్మన్గా చేసినందుకు పవన్ తిరుమల మెట్లు కడగరా?.
సమావేశాలు ప్రారంభం..
- ప్రారంభమైన మండలి సమావేశాలు
- మండలిలో వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీల వాయిదా తీర్మానం
- కళంకిత టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడును తొలగించాలని కోరుతూ వాయిదా తీర్మానం
- వాయిదా తీర్మానం ఇచ్చిన ఎమ్మెల్సీలు తుమాటి మాధవరావు, వరుదు కల్యాణి, భరత్
- వైఎస్సార్సీపీ తీర్మానాన్ని తిరస్కరించిన మండలి చైర్మన్
- వాయిదా తీర్మానంపై చర్చించాలని వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీల నినాదాలు
- బీఆర్ నాయుడును తొలగించాలని నినాదాలు
- వైఎస్సార్సీపీ సభ్యుల నినాదాలతో మండలి వాయిదా.