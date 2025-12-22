 మెరిసిన జెమీమా..మురిసిన విశాఖ (ఫొటోలు) | First Women T20I cricket match between India and Sri Lanka in Visakhapatnam | Sakshi
మెరిసిన జెమీమా..మురిసిన విశాఖ (ఫొటోలు)

Dec 22 2025 9:39 AM | Updated on Dec 22 2025 9:39 AM

First Women T20I cricket match between India and Sri Lanka in Visakhapatnam1
ఓ పక్క వణుకు పుట్టిస్తున్న చలి వాతావరణం.. మరోపక్క ఇండియా.. ఇండియా అంటూ హోరెత్తిన స్టేడియం.. ఈ కోలాహలం నడుమ విశ్వవిజేతలు విశాఖలో దండయాత్ర మొదలుపెట్టారు.

First Women T20I cricket match between India and Sri Lanka in Visakhapatnam2
వన్డే ప్రపంచకప్‌ గెలిచిన జోష్‌ను కొనసాగిస్తూ, సొంతగడ్డపై జరిగిన తొలి పోరులోనే భారత మహిళా జట్టు సత్తా చాటింది.

First Women T20I cricket match between India and Sri Lanka in Visakhapatnam3
ఆదివారం వైఎస్‌ రాజశేఖరరెడ్డి ఏసీఏ–వీడీసీఏ స్టేడియం వేదికగా శ్రీలంకతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ప్రపంచ చాంపియన్ల ఆట ఎలా ఉంటుందో ఆ జట్టుకు రుచి చూపించింది.

First Women T20I cricket match between India and Sri Lanka in Visakhapatnam4
టాస్‌ గెలిచిన భారత్‌ బౌలింగ్‌లో సత్తా చాటింది.ఫీల్డింగ్‌లో కొన్ని క్యాచ్‌లు జారవిడిచినా,చురుగ్గా కదిలిన భారత ఫీల్డర్లు ముగ్గురు శ్రీలంక బ్యాటర్లను రనౌట్‌ చేసి పెవిలియన్‌కు పంపారు.

First Women T20I cricket match between India and Sri Lanka in Visakhapatnam5
122 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన భారత్‌.. దూకుడుగా ఆడి మరో 32 బంతులు మిగిలి ఉండగానే, కేవలం రెండు వికెట్లు కోల్పోయి విజయతీరానికి చేరింది.

First Women T20I cricket match between India and Sri Lanka in Visakhapatnam6
ఈ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా ఓపెనర్‌ స్మృతి మంధాన, వన్‌డౌన్‌లో వచ్చిన జెమీమా రోడ్రిగ్స్‌(69) కీలక ఇన్నింగ్స్‌ ఆడారు.

First Women T20I cricket match between India and Sri Lanka in Visakhapatnam7
మ్యాచ్‌ను వీక్షించేందుకు విశాఖ క్రీడాభిమానులు తరలివచ్చారు. ఓ పక్క చలి వాతావరణం ఉన్నప్పటికీ, కుటుంబాలతో సహా హాజరై మ్యాచ్‌ను ఆస్వాదించారు.

First Women T20I cricket match between India and Sri Lanka in Visakhapatnam8
ప్రపంచకప్‌ గెలిచిన భారత జట్టుకు బ్రహ్మరథం పట్టారు.

First Women T20I cricket match between India and Sri Lanka in Visakhapatnam9
First Women T20I cricket match between India and Sri Lanka in Visakhapatnam10
First Women T20I cricket match between India and Sri Lanka in Visakhapatnam11
First Women T20I cricket match between India and Sri Lanka in Visakhapatnam12
First Women T20I cricket match between India and Sri Lanka in Visakhapatnam13
First Women T20I cricket match between India and Sri Lanka in Visakhapatnam14
First Women T20I cricket match between India and Sri Lanka in Visakhapatnam15
First Women T20I cricket match between India and Sri Lanka in Visakhapatnam16
First Women T20I cricket match between India and Sri Lanka in Visakhapatnam17
First Women T20I cricket match between India and Sri Lanka in Visakhapatnam18
First Women T20I cricket match between India and Sri Lanka in Visakhapatnam19
First Women T20I cricket match between India and Sri Lanka in Visakhapatnam20
First Women T20I cricket match between India and Sri Lanka in Visakhapatnam21
First Women T20I cricket match between India and Sri Lanka in Visakhapatnam22
First Women T20I cricket match between India and Sri Lanka in Visakhapatnam23
First Women T20I cricket match between India and Sri Lanka in Visakhapatnam24
First Women T20I cricket match between India and Sri Lanka in Visakhapatnam25
First Women T20I cricket match between India and Sri Lanka in Visakhapatnam26
First Women T20I cricket match between India and Sri Lanka in Visakhapatnam27
First Women T20I cricket match between India and Sri Lanka in Visakhapatnam28
# Tag
T20 match Visakhapatnam India vs Srilanka Harmanpreet Kaur Jemimah Rodrigues Smriti Mandhana photo gallery
