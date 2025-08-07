 హైదరాబాద్‌లో వర్ష బీభత్సం (ఫొటోలు) | heavy rainfall in hyderabad telangana photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హైదరాబాద్‌లో వర్ష బీభత్సం (ఫొటోలు)

Aug 7 2025 8:35 PM | Updated on Aug 7 2025 8:35 PM

heavy rainfall in hyderabad telangana photos1
1/16

heavy rainfall in hyderabad telangana photos2
2/16

హైదరాబాద్‌లో కుండపోత వర్షం( ఆగష్టు 7, గురువారం) కురిసింది.

heavy rainfall in hyderabad telangana photos3
3/16

దీంతో భారీగా ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ అయ్యింది.

heavy rainfall in hyderabad telangana photos4
4/16

వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు.

heavy rainfall in hyderabad telangana photos5
5/16

heavy rainfall in hyderabad telangana photos6
6/16

heavy rainfall in hyderabad telangana photos7
7/16

heavy rainfall in hyderabad telangana photos8
8/16

heavy rainfall in hyderabad telangana photos9
9/16

heavy rainfall in hyderabad telangana photos10
10/16

heavy rainfall in hyderabad telangana photos11
11/16

heavy rainfall in hyderabad telangana photos12
12/16

heavy rainfall in hyderabad telangana photos13
13/16

heavy rainfall in hyderabad telangana photos14
14/16

heavy rainfall in hyderabad telangana photos15
15/16

heavy rainfall in hyderabad telangana photos16
16/16

# Tag
heavy rain Rain Hyderabad Telangana Ameerpet manikonda Photos news
Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్‌లో వర్ష బీభత్సం (ఫొటోలు)
photo 2

Varalakshmi Vratam 2025 : వరమహాలక్ష్మి వ్రతం, ముహూర్తం, పూజ,

photo 3

ఎంపీ లేటు వయసు పెళ్లి.. గ్రాండ్‌ రిసెప్షన్‌, అతిథుల్లో సీఎం రేవంత్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

వైఎస్సార్‌సీపీ విక్టరీ.. టీడీపీ కూటమికి విశాఖలో బిగ్‌ షాక్ (చిత్రాలు)
photo 5

హైదరాబాద్ : ఓ ఈవెంట్‌లో సందడి చేసిన మానసా వారణాసి (ఫొటోలు)

Video

View all
Heavy Rains In Hyderabad Hyderabad Floods 1
Video_icon

HYD Rains: హైదరాబాద్ లో వర్ష బీభత్సం
YSRCP MLC Varudu Kalyani Slams Chandrababu Govt Over Free Bus Conditions 2
Video_icon

Varudu Kalyani: ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన ఏ ఒక్క హామీని నెరవేర్చలేదు
Chandrababu Privatized Nizam Sugar Factory In Telangana 3
Video_icon

Nizam Sugar Factory: ఆ పాపం చంద్రబాబుదే
Eluru YSRCP Leaders About Pulivendula ZPTC By Election 4
Video_icon

పులివెందుల ZPTC ఉప ఎన్నిక లో YSRCP ఘన విజయం
TDP Goons Atrocities In Pulivendula 5
Video_icon

Pulivendula: బరితెగిస్తున్న చంద్రబాబు దొంగల ముఠా
Advertisement