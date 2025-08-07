మళ్లీ సుంకాలు పెంచుతా - ట్రంప్
Aug 7 2025 8:35 PM
హైదరాబాద్లో కుండపోత వర్షం( ఆగష్టు 7, గురువారం) కురిసింది.
దీంతో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యింది.
వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు.
హైదరాబాద్లో వర్ష బీభత్సం (ఫొటోలు)
Varalakshmi Vratam 2025 : వరమహాలక్ష్మి వ్రతం, ముహూర్తం, పూజ,
ఎంపీ లేటు వయసు పెళ్లి.. గ్రాండ్ రిసెప్షన్, అతిథుల్లో సీఎం రేవంత్ (ఫొటోలు)
వైఎస్సార్సీపీ విక్టరీ.. టీడీపీ కూటమికి విశాఖలో బిగ్ షాక్ (చిత్రాలు)
హైదరాబాద్ : ఓ ఈవెంట్లో సందడి చేసిన మానసా వారణాసి (ఫొటోలు)
HYD Rains: హైదరాబాద్ లో వర్ష బీభత్సం
Varudu Kalyani: ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన ఏ ఒక్క హామీని నెరవేర్చలేదు
Nizam Sugar Factory: ఆ పాపం చంద్రబాబుదే
పులివెందుల ZPTC ఉప ఎన్నిక లో YSRCP ఘన విజయం
Pulivendula: బరితెగిస్తున్న చంద్రబాబు దొంగల ముఠా