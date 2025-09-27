 రష్మిక మందన్నా సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో బాలీవుడ్‌ స్టార్స్‌ (ఫోటోలు) | Shraddha Kapoor during the trailer launch of their film Thamma | Sakshi
'థమ్మా' ట్రైలర్‌ లాంచ్‌.. రెడ్ శారీలో శ్రద్ధా కపూర్ సందడి (ఫోటోలు)

Sep 27 2025 8:47 AM | Updated on Sep 27 2025 8:47 AM

Shraddha Kapoor during the trailer launch of their film Thamma1
1/13

రష్మిక, ఆయుష్మాన్‌ ఖురానా నటించిన బాలీవుడ్‌ సినిమా 'థమ్మా' ట్రైలర్‌ లాంచ్‌

Shraddha Kapoor during the trailer launch of their film Thamma2
2/13

ముంబైలో ఘనంగా జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో శ్రద్ధా కపూర్, ఆయుష్మాన్‌ ఖురానా పాల్గొన్నారు

Shraddha Kapoor during the trailer launch of their film Thamma3
3/13

అక్టోబరు 21న ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది.

Shraddha Kapoor during the trailer launch of their film Thamma4
4/13

ఆయుష్మాన్‌ ఖురానా ఇందులో అలోక్‌గా కనిపించనుండగా, రష్మిక తడకా పాత్ర పోషిస్తోంది.

Shraddha Kapoor during the trailer launch of their film Thamma5
5/13

ఆదిత్య సర్పోత్దార్‌ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ మూవీని కొన్ని అతీంద్రియ శక్తులతో కూడిన ఓ రొమాంటిక్‌ చిత్రంగా రూపొందిస్తున్నారు.

Shraddha Kapoor during the trailer launch of their film Thamma6
6/13

స్త్రీ, భేదియా, ముంజ్యా లాంటి హారర్‌ కామెడీ చిత్రాలను ప్రేక్షకులకు ఆయన అందించారు

Shraddha Kapoor during the trailer launch of their film Thamma7
7/13

Shraddha Kapoor during the trailer launch of their film Thamma8
8/13

Shraddha Kapoor during the trailer launch of their film Thamma9
9/13

Shraddha Kapoor during the trailer launch of their film Thamma10
10/13

Shraddha Kapoor during the trailer launch of their film Thamma11
11/13

Shraddha Kapoor during the trailer launch of their film Thamma12
12/13

Shraddha Kapoor during the trailer launch of their film Thamma13
13/13

Shraddha Kapoor Thamma Movie Bollywood Ayushmann Khurrana Rashmika Mandanna
