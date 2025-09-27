1/13
రష్మిక, ఆయుష్మాన్ ఖురానా నటించిన బాలీవుడ్ సినిమా 'థమ్మా' ట్రైలర్ లాంచ్
2/13
ముంబైలో ఘనంగా జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో శ్రద్ధా కపూర్, ఆయుష్మాన్ ఖురానా పాల్గొన్నారు
3/13
అక్టోబరు 21న ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది.
4/13
ఆయుష్మాన్ ఖురానా ఇందులో అలోక్గా కనిపించనుండగా, రష్మిక తడకా పాత్ర పోషిస్తోంది.
5/13
ఆదిత్య సర్పోత్దార్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ మూవీని కొన్ని అతీంద్రియ శక్తులతో కూడిన ఓ రొమాంటిక్ చిత్రంగా రూపొందిస్తున్నారు.
6/13
స్త్రీ, భేదియా, ముంజ్యా లాంటి హారర్ కామెడీ చిత్రాలను ప్రేక్షకులకు ఆయన అందించారు
7/13
8/13
9/13
10/13
11/13
12/13
13/13