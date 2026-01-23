 ‘కానిస్టేబుల్‌ కనకం’ మూవీ సక్సెస్ మీట్‌ (ఫొటోలు) | Photos : Constable Kanakam Movie Success Meet Photos | Sakshi
‘కానిస్టేబుల్‌ కనకం’ మూవీ సక్సెస్ మీట్‌ (ఫొటోలు)

Jan 23 2026 8:00 AM | Updated on Jan 23 2026 8:00 AM

Photos : Constable Kanakam Movie Success Meet Photos1
1/13

వర్ష బొల్లమ్మ లీడ్‌ రోల్‌లో ప్రశాంత్‌ కుమార్‌ దిమ్మల దర్శకత్వంలో రూపొందిన వెబ్‌ సిరీస్‌ ‘కానిస్టేబుల్‌ కనకం’.

Photos : Constable Kanakam Movie Success Meet Photos2
2/13

ఈ సిరీస్‌లో మేఘా లేఖ, రాజీవ్‌ కనకాల, శ్రీనివాస్‌ అవసరాల కీలకపాత్రల్లో నటించారు.

Photos : Constable Kanakam Movie Success Meet Photos3
3/13

కోవెలమూడి సత్య సాయిబాబా, వేమూరి హేమంత్‌ కుమార్‌ నిర్మించిన ఈ సిరీస్‌ రెండు సీజన్స్‌గా ఈటీవీ విన్‌ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో స్ట్రీమింగ్‌ అయ్యింది. ఈ రెండు సీజన్స్‌ను కలిపి ఓ సినిమాగా రిలీజ్‌ చేయబోతున్నారు.

Photos : Constable Kanakam Movie Success Meet Photos4
4/13

అలాగే ‘కానిస్టేబుల్‌ కనకం చాఫ్టర్‌ 3: కాల్‌ఘాట్‌’ పేరుతో సినిమా రూపొందిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా జరిగిన ‘కానిస్టేబుల్‌ కనకం చాఫ్టర్‌ 3: కాల్‌ఘాట్‌’ గ్లింప్స్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌లో దర్శకుడు కె. రాఘవేంద్రరావు, నిర్మాత అశ్వినీదత్‌పాల్గొని, సినిమా విజయాన్ని ఆకాంక్షించారు.

Photos : Constable Kanakam Movie Success Meet Photos5
5/13

Photos : Constable Kanakam Movie Success Meet Photos6
6/13

Photos : Constable Kanakam Movie Success Meet Photos7
7/13

Photos : Constable Kanakam Movie Success Meet Photos8
8/13

Photos : Constable Kanakam Movie Success Meet Photos9
9/13

Photos : Constable Kanakam Movie Success Meet Photos10
10/13

Photos : Constable Kanakam Movie Success Meet Photos11
11/13

Photos : Constable Kanakam Movie Success Meet Photos12
12/13

Photos : Constable Kanakam Movie Success Meet Photos13
13/13

# Tag
Varsha Bollamma Tollywood photo gallery rajeev kanakala Srinivas Avasarala Web Cinema Photos
