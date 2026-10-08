ది ప్యారడైజ్‌ ఏషనాగుల కట్టమీద సాంగ్‌ వర్కింగ్ స్టిల్స్.. (ఫోటోలు)

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టైటిల్: డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్
సాక్షి కార్టూన్: 02-10-2026
సౌతాఫ్రికా యువ సంచలనం లుహాన్-డ్రే ప్రిటోరియస్ పురుషుల టీ20 క్రికెట్లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు.
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Oct 8 2026 4:00 PM | Updated on Oct 8 2026 4:34 PM
ది ప్యారడైజ్ మూవీలోని ఏషనాగుల సాంగ్ ఆడియన్స్ను ఓ ఊపు ఊపేసింది. ఈ సాంగ్ షూటింగ్ స్టిల్స్ను కొరియోగ్రాఫర్ ఆట సందీప్ తన ఇన్స్టాలో షేర్ చేశారు. ఈ పిక్స్ నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
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