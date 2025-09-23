 మోహన్‌లాల్‌ ‘దృశ్యం 3’ సినిమా ప్రారంభం (ఫొటోలు) | Mohanlal Drishyam 3 Launched Kicks Off Shooting Photos | Sakshi
మోహన్‌లాల్‌ ‘దృశ్యం 3’ సినిమా ప్రారంభం (ఫొటోలు)

Sep 23 2025 9:06 AM | Updated on Sep 23 2025 9:06 AM

Mohanlal Drishyam 3 Launched Kicks Off Shooting Photos1
1/11

ప్రేక్షకులను మరోసారి జార్జ్‌ కుట్టి ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్లేందుకు మోహన్‌లాల్‌ సిద్ధమయ్యారు. దర్శకుడు జీతూ జోసెఫ్, హీరో మోహన్‌లాల్‌ కాంబినేషన్‌లోని ‘దృశ్యం’ ఫ్రాంచైజీకి ఆడియన్స్‌లో మంచి క్రేజ్‌ ఉంది.

Mohanlal Drishyam 3 Launched Kicks Off Shooting Photos2
2/11

ఈ ఫ్రాంచైజీ నుంచి ఇప్పటికే వచ్చిన ‘దృశ్యం 1, దృశ్యం 2’ చిత్రాలకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి ఆదరణ లభించింది. తాజాగా మోహన్‌లాల్, జీతూ జోసెఫ్‌ కాంబినేషన్‌లోనే ‘దృశ్యం 3’ రానుంది.

Mohanlal Drishyam 3 Launched Kicks Off Shooting Photos3
3/11

ఆంటోని పెరుంబవూర్‌ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా సోమవారం కేరళలో పూజా కార్యక్రమాలతో మొదలైంది. ‘దృశ్యం, దృశ్యం 2’ చిత్రాల్లో నటించిన మీనా ‘దృశ్యం 3’లోనూ నటిస్తున్నారు.

Mohanlal Drishyam 3 Launched Kicks Off Shooting Photos4
4/11

జార్జ్‌ కుట్టి పాత్రలో మోహన్‌లాల్‌ నటిస్తున్నారు. ‘‘జార్జ్‌ కుట్టి ప్రపంచం మళ్లీ జీవం పోసుకుంది. ‘దృశ్యం 3’ పూజా కార్యక్రమాలతో మొదలైంది’’ అంటూ ‘ఎక్స్‌’ వేదికగా మోహన్‌ లాల్‌ పోస్ట్‌ చేశారు.

Mohanlal Drishyam 3 Launched Kicks Off Shooting Photos5
5/11

Mohanlal Drishyam 3 Launched Kicks Off Shooting Photos6
6/11

Mohanlal Drishyam 3 Launched Kicks Off Shooting Photos7
7/11

Mohanlal Drishyam 3 Launched Kicks Off Shooting Photos8
8/11

Mohanlal Drishyam 3 Launched Kicks Off Shooting Photos9
9/11

Mohanlal Drishyam 3 Launched Kicks Off Shooting Photos10
10/11

Mohanlal Drishyam 3 Launched Kicks Off Shooting Photos11
11/11

# Tag
Mohanlal Drishyam 3 Movie shooting beginning photo gallery Meena
