 బార్బీ బొమ్మలా యంగ్ హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ (ఫొటోలు) | Janhvi Kapoor Brings Back Y2K Glamour In An Archival Roberto, Photos Gallery Went Viral On Social Media | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బార్బీ బొమ్మలా యంగ్ హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ (ఫొటోలు)

Oct 27 2025 12:45 PM | Updated on Oct 27 2025 2:14 PM

Janhvi Kapoor Brings Back Y2K Glamour In An Archival Roberto1
1/10

రీసెంట్ టైంలో హిందీ సినిమాలు దెబ్బకొట్టేసరికి రామ్ చరణ్‌తో చేస్తున్న 'పెద్ది'పైనే జాన్వీ ఆశలన్నీ పెట్టుకుంది. తాజాగా బార్బీ బొమ్మలా రెడీ అయిపోయి సోషల్ మీడియాలో ఫొటోలు పోస్ట్ చేసింది.

Janhvi Kapoor Brings Back Y2K Glamour In An Archival Roberto2
2/10

Janhvi Kapoor Brings Back Y2K Glamour In An Archival Roberto3
3/10

Janhvi Kapoor Brings Back Y2K Glamour In An Archival Roberto4
4/10

Janhvi Kapoor Brings Back Y2K Glamour In An Archival Roberto5
5/10

Janhvi Kapoor Brings Back Y2K Glamour In An Archival Roberto6
6/10

Janhvi Kapoor Brings Back Y2K Glamour In An Archival Roberto7
7/10

Janhvi Kapoor Brings Back Y2K Glamour In An Archival Roberto8
8/10

Janhvi Kapoor Brings Back Y2K Glamour In An Archival Roberto9
9/10

Janhvi Kapoor Brings Back Y2K Glamour In An Archival Roberto10
10/10

# Tag
Janhvi Kapoor Roberto Benigni Bollywood photo gallery
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

లేటు వయసు పెళ్లి.. ముచ్చటగా 365 రోజులు (ఫొటోలు)
photo 2

పుట్టినరోజు వేడుకలో స్టార్‌ డైరెక్టర్‌ కూతురు (ఫోటోలు)
photo 3

విహారయాత్రలో 'ఓజీ' బ్యూటీ ప్రియాంక మోహన్ (ఫోటోలు)
photo 4

ఏపీపై మోంథా పంజా.. అన్నదాత ఆశలను చిదిమేసిన భారీ తుపాను (ఫొటోలు)
photo 5

#CycloneMontha : వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లాలో వర్షబీభత్సం (ఫొటోలు)

Video

View all
Super Star Rajinikanth Goodbye To Movies 1
Video_icon

సినిమాలకు గుడ్ బై చెప్పిన రజనీకాంత్..!
Lovers Washed Away In Floods At Jangaon 2
Video_icon

వరదల్లో కొట్టుకుపోయిన ప్రేమ జంట..
Cyclone Montha Effect Heavy Rain Alert In Telangana 3
Video_icon

తెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచన.. అధికారుల కీలక హెచ్చరిక
Munneru River Flowing In Danger Zone 4
Video_icon

ముంచుకొస్తున్న మున్నేరు
YSRCP Vidadala Rajini Strong Counter To Chandrababu And Nara Lokesh 5
Video_icon

సమీక్ష పేరుతో బాబు,లోకేష్ లు ఆర్భాటాలు.. స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చిన విడదల రజిని
Advertisement