 గ్రాండ్‌గా జబర్దస్త్ ఫైమా పెళ్లి వేడుక (ఫొటోలు) | JabarDasth Faima Haldi Function Beautiful Moments Photos | Sakshi
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గ్రాండ్‌గా జబర్దస్త్ ఫైమా పెళ్లి వేడుక (ఫొటోలు)

Jun 25 2026 7:50 PM | Updated on Jun 25 2026 7:53 PM

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జబర్దస్త్ షోతో ఫేమస్ అయిన పైమా పెళ్లి బంధంలోకి అడుగపెట్టింది. తన ప్రియుడు ప్రవీణ్‌ను ఆమె పెళ్లాడింది. ఈ పెళ్లికి సంబంధించిన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది.

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# Tag
Jabardasth faima Haldi Function beautiful moments Photos
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గ్రాండ్‌గా జబర్దస్త్ ఫైమా పెళ్లి వేడుక (ఫొటోలు)

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