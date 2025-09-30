 హైదరాబాద్‌ సీపీ 'సీవీ ఆనంద్‌'ను కలిసిన సినీ ప్రముఖులు (ఫోటోలు) | Hyderabad cybercrime cops bust India's biggest film piracy racket | Sakshi
హైదరాబాద్‌ సీపీ 'సీవీ ఆనంద్‌'ను కలిసిన సినీ ప్రముఖులు (ఫోటోలు)

Sep 30 2025 10:39 AM | Updated on Sep 30 2025 10:58 AM

Hyderabad cybercrime cops bust India's biggest film piracy racket1
1/14

సినిమా ఇండస్ట్రీకి సవాల్‌గా మారిన పైరసీ ముఠాను హైదరాబాద్‌ సైబర్‌ క్రైమ్‌ పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు.

Hyderabad cybercrime cops bust India's biggest film piracy racket2
2/14

దేశంలోనే అతిపెద్ద ముఠాకు చెందిన ఐదుగురిని అరెస్ట్‌ చేసినట్లు హైదరాబాద్‌ సీపీ సీవీ ఆనంద్‌ తెలిపారు.

Hyderabad cybercrime cops bust India's biggest film piracy racket3
3/14

సినిమా పైరసీ భారీ రాకెట్‌ను ఛేదించిన నేపథ్యంలో, సీవీ ఆనంద్‌తో సినీ ప్రముఖులు సమావేశం నిర్వహించారు.

Hyderabad cybercrime cops bust India's biggest film piracy racket4
4/14

చిరంజీవి, వెంకటేష్, నాగార్జున వంటి స్టార్‌ హీరోలతో పాటు ఎఫ్‌డీసీ చైర్మన్‌ దిల్‌ రాజు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు.

Hyderabad cybercrime cops bust India's biggest film piracy racket5
5/14

ఈ సమావేశం ద్వారా సినీ పరిశ్రమను రక్షించేందుకు పోలీసులు తీసుకుంటున్న చర్యల గురించి సీపీ వివరించారు.

Hyderabad cybercrime cops bust India's biggest film piracy racket6
6/14

పైరసీని అరికట్టేందుకు సినీ నిర్మాతలు, ఎగ్జిబిటర్లు, డిజిటల్‌ డిస్ట్రిబ్యూషన్‌ భాగస్వాములు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల్ని పోలీసులు వివరించారు.

Hyderabad cybercrime cops bust India's biggest film piracy racket7
7/14

Hyderabad cybercrime cops bust India's biggest film piracy racket8
8/14

Hyderabad cybercrime cops bust India's biggest film piracy racket9
9/14

Hyderabad cybercrime cops bust India's biggest film piracy racket10
10/14

Hyderabad cybercrime cops bust India's biggest film piracy racket11
11/14

Hyderabad cybercrime cops bust India's biggest film piracy racket12
12/14

Hyderabad cybercrime cops bust India's biggest film piracy racket13
13/14

Hyderabad cybercrime cops bust India's biggest film piracy racket14
14/14

