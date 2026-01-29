 ‘హ్రీం’ మూవీ స్టిల్స్ | Hreem Movie HD Stills | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘హ్రీం’ మూవీ స్టిల్స్

Jan 29 2026 9:25 AM | Updated on Jan 29 2026 10:24 AM

Hreem Movie HD Stills1
1/6

తెలుగు భీజాక్షరాల్లో ‘హ్రీం’ అనే అక్షరానికి ఎంతో ఉన్నతమైన విలువలతో కూడిన అర్థం ఉంది. ‘హ్రీం’ అనే ఒక్క భీజాక్షరంలో ‘హ’, ‘ర’, ‘ఈ’, ‘మ’ అనే అక్షరాలున్నాయి. హ అంటే ధర్మం, ర అంటే అర్థం, ఈ అంటే కామం, మ అంటే మోక్షం..‘హ్రీం’ అంటే దర్మార్ధ కామ మోక్షాలు కలగలిసిన భీజాక్షరం.

Hreem Movie HD Stills2
2/6

ఇప్పటివరకు ఎక్కడా చెప్పని ఒక యదార్థ గాధను ఆధారంగా తీసుకుని ఈ చిత్రానిన తెరకెక్కించారు. శివమ్‌మీడియా పతాకంపై ‘హ్రీం’ అనే భీజాక్షరంతో తయారైన ఈ సినిమాలో నూతన నటీనటులు పవన్‌ తాత, డాక్టర్‌ చమిందా వర్మ జంటగా నటించారు.

Hreem Movie HD Stills3
3/6

హారర్‌ థ్రిల్లర్‌గా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం వరంగల్, హైదరాబాద్‌ పరిసర ప్రాంతాల్లో షూటింగ్‌ పూర్తి చేసుకుంది.

Hreem Movie HD Stills4
4/6

‘ హ్రీం’ చిత్రానికి రాజేష్‌ రావూరి దర్శకుడు. శ్రీమతి సుజాత మల్లాల సమర్పిస్తున్న ఈ చిత్రానికి శివమల్లాల నిర్మాత.

Hreem Movie HD Stills5
5/6

Hreem Movie HD Stills6
6/6

# Tag
Hreem Movie Tollywood photo gallery Web Cinema Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బేగంపేట్‌ : అట్టహాసంగా వింగ్స్‌ ఇండియా– 2026 ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 2

వైభవంగా అంతర్వేది లక్ష్మీనరసింహస్వామి కల్యాణం (ఫొటోలు)
photo 3

ఆదివాసీ ఆచారాలతో సారలమ్మకు స్వాగతం.. మేడారంలో కిక్కిరిసిన భక్తులు (ఫొటోలు)
photo 4

'హే భగవాన్' మూవీ ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఫుల్ గ్లామరస్‌గా యానిమల్ బ్యూటీ త్రిప్తి డిమ్రీ.. ఫోటోలు

Video

View all
Medaram Sammakka Saralamma Jatara 2026 1
Video_icon

గద్దెపైకి సమ్మక్క తల్లి
Karumuru Venkat Reddy About Janasena TDP Leaders Illegal Activities 2
Video_icon

గుండాట క్వీన్ జనసేన వీరమహిళ.. మంత్రులు రికార్డింగ్ డాన్సులు
Private Travel Bus Catches Fire In Karnataka 3
Video_icon

కాలి బూడిదైన బస్సు.. స్పాట్ లో 40 మంది
MLA Tatiparthi Chandrasekhar And Naga Malleswari Meets Jogi Ramesh 4
Video_icon

జోగి రమేష్ ను పరామర్శించిన ఎమ్మెల్యే తాటిపర్తి చంద్రశేఖర్, నాగమల్లేశ్వరి
NASA Plane Landing without Opening Tyres Gear 5
Video_icon

ల్యాండింగ్ టైంలో తెరుచుకోని టైర్లు.. చివరికి ఏం జరిగిందో చూడండి..
Advertisement