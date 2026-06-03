 చిరంజీవితో 16 సినిమాలు.. ఈమెతో పాటు కూతుళ్లు కూడా హీరోయిన్లే (ఫొటోలు) | #HBDRadha : Actress Radha Nair Rare And Unseen Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చిరంజీవితో 16 సినిమాలు.. ఈమెతో పాటు కూతుళ్లు కూడా హీరోయిన్లే (ఫొటోలు)

Jun 3 2026 10:22 AM | Updated on Jun 3 2026 10:26 AM

#HBDRadha : Actress Radha Nair Rare And Unseen Photos1
1/20

ఒకప్పటి హీరోయిన్ రాధ పుట్టినరోజు నేడు(జూన్ 3). #HBDRadha

#HBDRadha : Actress Radha Nair Rare And Unseen Photos2
2/20

1981-91 మధ్య కాలంలో తెలుగు, తమిళ, హిందీ, కన్నడ, మలయాళంలో మూవీస్ చేసింది.

#HBDRadha : Actress Radha Nair Rare And Unseen Photos3
3/20

ముఖ్యంగా మెగాస్టార్ చిరంజీవితో ఏకంగా 16 సినిమాల్లో కలిసి నటించింది.

#HBDRadha : Actress Radha Nair Rare And Unseen Photos4
4/20

మరో ప్రముఖ నటి అంబిక ఈమెకు స్వయానా అక్క. ఇద్దరూ కలిసి ఎన్నో సూపర్ హిట్ చిత్రాల్లో నటించారు.

#HBDRadha : Actress Radha Nair Rare And Unseen Photos5
5/20

కమల్ హాసన్, రజనీకాంత్, బాలకృష్ణ, శోభన్ బాబు వంటి టాప్ హీరోలతో కలిసి నటించింది.

#HBDRadha : Actress Radha Nair Rare And Unseen Photos6
6/20

రాధకు ఇద్దరు కూతుళ్లు. కార్తీక, తులసి. వీళ్లు కూడా హీరోయిన్లుగా చేశారు.

#HBDRadha : Actress Radha Nair Rare And Unseen Photos7
7/20

ప్రస్తుతం యాక్టింగ్ పక్కనబెట్టేసిన రాధ.. టీవీ షోలకు జడ్జిగా చేస్తోంది.

#HBDRadha : Actress Radha Nair Rare And Unseen Photos8
8/20

#HBDRadha : Actress Radha Nair Rare And Unseen Photos9
9/20

#HBDRadha : Actress Radha Nair Rare And Unseen Photos10
10/20

#HBDRadha : Actress Radha Nair Rare And Unseen Photos11
11/20

#HBDRadha : Actress Radha Nair Rare And Unseen Photos12
12/20

#HBDRadha : Actress Radha Nair Rare And Unseen Photos13
13/20

#HBDRadha : Actress Radha Nair Rare And Unseen Photos14
14/20

#HBDRadha : Actress Radha Nair Rare And Unseen Photos15
15/20

#HBDRadha : Actress Radha Nair Rare And Unseen Photos16
16/20

#HBDRadha : Actress Radha Nair Rare And Unseen Photos17
17/20

#HBDRadha : Actress Radha Nair Rare And Unseen Photos18
18/20

#HBDRadha : Actress Radha Nair Rare And Unseen Photos19
19/20

#HBDRadha : Actress Radha Nair Rare And Unseen Photos20
20/20

# Tag
Radha radha cinema birthday wishes birthday birthday celabrations Tollywood Tollywood Beauty photo gallery
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చిరంజీవితో 16 సినిమాలు.. ఈమెతో పాటు కూతుళ్లు కూడా హీరోయిన్లే (ఫొటోలు)
photo 2

'పెద్ది' భామ.. చీరలో నిండుగా అందంగా (ఫొటోలు)
photo 3

'కాక్‌టెయిల్ 2' మూవీ ట్రైలర్ లాంచ్‌...రష్మిక సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా క్షమాభిక్షపై 91 మంది విడుదల (ఫొటోలు)
photo 5

ఫ్యామిలీతో హీరో విష్ణు విశాల్ ఫారిన్ ట్రిప్.. ఫోటోలు

Video

View all
Addanki Dayakar Fires On Pawan Kalyan Comments 1
Video_icon

ప్రాంతీయ వాదాన్ని రెచ్చగొడితే చూస్తూ ఊరుకోవాలా..!
Telangana Govt Green Signal To Ram Charan Peddi Movie Ticket Price 2
Video_icon

తెలంగాణలో పెద్ది సినిమా టికెట్ ధరల పెంపు
Iran Attacks On US bases In Kuwait 3
Video_icon

ఇరాన్ అమెరికా మధ్య మళ్లీ భీకర యుద్ధం..
Annamalai Resigns From BJP Party In Tamilnadu 4
Video_icon

బీజేపీకి అన్నామలై రాజీనామా..
Karmuru Venkatareddy Ragging On Chandrababu 5
Video_icon

కామెడీలో కొడుకుని మించిపోయిన తండ్రి.. తునిలో బాబు తాటికల్లు డ్రామా!
Advertisement