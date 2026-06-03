చిరంజీవితో 16 సినిమాలు.. ఈమెతో పాటు కూతుళ్లు కూడా హీరోయిన్లే (ఫొటోలు)

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ఒకప్పటి హీరోయిన్ రాధ పుట్టినరోజు నేడు(జూన్ 3). #HBDRadha
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1981-91 మధ్య కాలంలో తెలుగు, తమిళ, హిందీ, కన్నడ, మలయాళంలో మూవీస్ చేసింది.
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ముఖ్యంగా మెగాస్టార్ చిరంజీవితో ఏకంగా 16 సినిమాల్లో కలిసి నటించింది.
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మరో ప్రముఖ నటి అంబిక ఈమెకు స్వయానా అక్క. ఇద్దరూ కలిసి ఎన్నో సూపర్ హిట్ చిత్రాల్లో నటించారు.
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కమల్ హాసన్, రజనీకాంత్, బాలకృష్ణ, శోభన్ బాబు వంటి టాప్ హీరోలతో కలిసి నటించింది.
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రాధకు ఇద్దరు కూతుళ్లు. కార్తీక, తులసి. వీళ్లు కూడా హీరోయిన్లుగా చేశారు.
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ప్రస్తుతం యాక్టింగ్ పక్కనబెట్టేసిన రాధ.. టీవీ షోలకు జడ్జిగా చేస్తోంది.
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