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సాక్షి కార్టూన్: 02-10-2026
సౌతాఫ్రికా యువ సంచలనం లుహాన్-డ్రే ప్రిటోరియస్ పురుషుల టీ20 క్రికెట్లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు.
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Oct 7 2026 5:08 PM | Updated on Oct 7 2026 5:23 PM
బాలీవుడ్ సూపర్ హిట్ అయిన మూవీ హనుమాన్ అంశ్.
ఈ చిత్రాన్ని తెలుగలోనూ రిలీజ్ చేస్తున్నారు.
ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్లో ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు.
ఈ పిక్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
హనుమాన్ అంశ్ మూవీ ప్రెస్ మీట్... (ఫోటోలు)
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