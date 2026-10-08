 జిమ్‌లో బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ దివి కసరత్తులు చూశారా?.. (ఫోటోలు) | Divi Vadthya Gym Photos | Sakshi
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జిమ్‌లో బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ దివి కసరత్తులు చూశారా?.. (ఫోటోలు)

Oct 8 2026 5:46 PM | Updated on Oct 8 2026 5:59 PM

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బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ దివి జిమ్‌లో తెగ కసరత్తులు చేస్తోంది. ఈ ఫోటోలను సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకుంది. ఈ పిక్స్ నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

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