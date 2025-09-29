 దుర్గా పూజలో బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీల సందడి (ఫొటోలు) | Bollywood Actors Rani Mukerji and Kajol At Durga Puja Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

దుర్గా పూజలో బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీల సందడి (ఫొటోలు)

Sep 29 2025 9:19 AM | Updated on Sep 29 2025 9:45 AM

Bollywood Actors Rani Mukerji and Kajol At Durga Puja Photos1
1/11

నార్త్ ముంబైలో వేడుకగా జరిగిన దుర్గా పూజలో బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు రాణి ముఖర్జీ, అయాన్ ముఖర్జీ, కాజోల్ తదితరులు పాల్గొని.. దేవి సేవలో తరించారు.

Bollywood Actors Rani Mukerji and Kajol At Durga Puja Photos2
2/11

Bollywood Actors Rani Mukerji and Kajol At Durga Puja Photos3
3/11

Bollywood Actors Rani Mukerji and Kajol At Durga Puja Photos4
4/11

Bollywood Actors Rani Mukerji and Kajol At Durga Puja Photos5
5/11

Bollywood Actors Rani Mukerji and Kajol At Durga Puja Photos6
6/11

Bollywood Actors Rani Mukerji and Kajol At Durga Puja Photos7
7/11

Bollywood Actors Rani Mukerji and Kajol At Durga Puja Photos8
8/11

Bollywood Actors Rani Mukerji and Kajol At Durga Puja Photos9
9/11

Bollywood Actors Rani Mukerji and Kajol At Durga Puja Photos10
10/11

Bollywood Actors Rani Mukerji and Kajol At Durga Puja Photos11
11/11

# Tag
Bollywood Rani Mukerji Kajol Devgan durga puja photo gallery Dussehra 2025
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

దుర్గా పూజలో బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీల సందడి (ఫొటోలు)
photo 2

#DussehraVibes : దీప్తి సునైనా పండగ వైబ్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

పీపుల్స్‌ ప్లాజా : ఉత్సాహంగా పింక్ పవర్ రన్ (ఫొటోలు)
photo 4

దసరా సంబరాలకు వేళాయే.. రైళ్లు,బస్సులు కిటకిట (ఫొటోలు)
photo 5

‘కాంతార: చాప్టర్‌ 1’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ ముఖ్య అతిథిగా ఎన్టీఆర్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Ranbir Kapoor Wild Fire Entry In Mahesh Babu Movie 1
Video_icon

జక్కన్న - మహేష్ మూవీ రూమర్స్.. అదే గనుక నిజమైతే..!
Tilak Varma Shines In Asia Cup Final Match 2
Video_icon

నాడు అవమానించారు.. నేడు అతనే కాపాడాడు
Party Changes MLAs Explination To Speaker Gaddam Prasad 3
Video_icon

ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేల వివరణ.. స్పీకర్ నిర్ణయంపై తీవ్ర ఉత్కంఠ
AP Police Illegal Cases On YSRCP Activists 4
Video_icon

హైకోర్టు ఆదేశాలను లెక్క చేయని పచ్చ ఖాకీలు
Tilak Varma Play Key Roll To Asia Cup 2025 Final Match 5
Video_icon

తెలుగోడి సత్తా చాటిన తిలక్ వర్మ
Advertisement