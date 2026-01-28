 బ్లూ శారీలో యాంకర్ రష్మీ గౌతమ్ అందాలు.. ఫోటోలు | Anchor Rashmi Gautam's beauty in a blue saree... Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బ్లూ శారీలో యాంకర్ రష్మీ గౌతమ్ అందాలు.. ఫోటోలు

Jan 28 2026 8:50 PM | Updated on Jan 28 2026 8:50 PM

Anchor Rashmi Gautam's beauty in a blue saree... Photos1
1/14

Anchor Rashmi Gautam's beauty in a blue saree... Photos2
2/14

టాలీవుడ్ యాంకర్ రష్మీ గౌతమ్ సోషల్ మీడియాలో తన ఫోటోలను షేర్ చేసింది.

Anchor Rashmi Gautam's beauty in a blue saree... Photos3
3/14

బ్లూ శారీలో మరింత గ్లామరస్‌గా కనిపించింది.

Anchor Rashmi Gautam's beauty in a blue saree... Photos4
4/14

ఈ పిక్స్ నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

Anchor Rashmi Gautam's beauty in a blue saree... Photos5
5/14

Anchor Rashmi Gautam's beauty in a blue saree... Photos6
6/14

Anchor Rashmi Gautam's beauty in a blue saree... Photos7
7/14

Anchor Rashmi Gautam's beauty in a blue saree... Photos8
8/14

Anchor Rashmi Gautam's beauty in a blue saree... Photos9
9/14

Anchor Rashmi Gautam's beauty in a blue saree... Photos10
10/14

Anchor Rashmi Gautam's beauty in a blue saree... Photos11
11/14

Anchor Rashmi Gautam's beauty in a blue saree... Photos12
12/14

Anchor Rashmi Gautam's beauty in a blue saree... Photos13
13/14

Anchor Rashmi Gautam's beauty in a blue saree... Photos14
14/14

# Tag
Rashmi Gautam anchor rashmi blue sarry beautiful Actress Gallery Photos Movie News
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బ్లూ శారీలో యాంకర్ రష్మీ గౌతమ్ అందాలు.. ఫోటోలు
photo 2

హీరోయిన్ శ్రుతిహాసన్ బర్త్ డే స్పెషల్ (ఫొటోలు)
photo 3

ప్రియాంక చోప్రా జనవరి జ్ఞాపకాలు.. కూతురు, భర్తతో చిల్ మోడ్ (ఫొటోలు)
photo 4

#AjitPawarPlaneCrash : బారామతి ఘోర విమాన ప్రమాద దృశ్యాలు

photo 5

పవార్‌ ఇంట తీవ్ర విషాదం.. అజిత్‌ పవార్‌ ఈ చిత్రాలు చూశారా?

Video

View all
YS Jagan Slams Chandrababu Govt Over Conducting illegal Sankranti Fest Events 1
Video_icon

ఎన్నడూ లేనట్టుగా బహిరంగంగానే.. సంక్రాంతి సంబరాలుపై జగన్ రియాక్షన్
MLA Arava Sridhar Victim Reveals SHOCKING Evidence in Front of Media 2
Video_icon

ఆ ఒక్క మెసేజ్ నా జీవితాన్నే నాశనం చేసింది!
YS Jagan Comments on TDP Manifesto 3
Video_icon

YS Jagan: కూటమి మేనిఫెస్టో అట్టర్ ఫ్లాప్

Huge Road Accident In Medipalli 4
Video_icon

Medipalli : అతివేగానికి మరో ఇద్దరు యువకులు బలి
Janasena MLA Arava Sridhar Victim Advocate SHOCKING Comments 5
Video_icon

నేనే అడ్వకేట్... ఎలా తప్పించుకుంటాడో చూస్తా
Advertisement