తెలుసు కదా మూవీ సెట్‌లో సరదా సరదాగా కేజీఎఫ్ బ్యూటీ శ్రీనిధి శెట్టి (ఫోటోలు)

Nov 19 2025 9:50 PM | Updated on Nov 19 2025 9:50 PM

Actress Srinidhi Shetty In Telusu Kada Movie Sets Photos1
1/6

కేజీఎఫ్‌ బ్యూటీ శ్రీనిధి శెట్టి ఫుల్‌గా చిల్ అవుతోంది. తెలుసు కదా షూటింగ్‌లో ఉన్న ఫోటోలను షేర్ చేసింది. ఈ ఫోటోలను నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

Actress Srinidhi Shetty In Telusu Kada Movie Sets Photos2
2/6

Actress Srinidhi Shetty In Telusu Kada Movie Sets Photos3
3/6

Actress Srinidhi Shetty In Telusu Kada Movie Sets Photos4
4/6

Actress Srinidhi Shetty In Telusu Kada Movie Sets Photos5
5/6

Actress Srinidhi Shetty In Telusu Kada Movie Sets Photos6
6/6

Actress Srinidhi Shetty Telusu Kada Movie Movie sets Photos
