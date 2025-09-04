 తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న హీరోయిన్‌ శ్వేత పరషార్‌ (ఫోటోలు) | Actress Shweta Parashar Offers Prayers At Tirumala Tirupati Devasthanam Photos Goes Viral On Social Media | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న హీరోయిన్‌ శ్వేత పరషార్‌ (ఫోటోలు)

Sep 4 2025 3:40 PM | Updated on Sep 4 2025 3:54 PM

Actress Shweta Parashar Offers Prayers At Tirumala Tirupati Devasthanam Photos1
1/14

అలాంటి సిత్రాలు సినిమా హీరోయిన్‌ శ్వేత పరషార్‌ తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ఈమె తెలుగుతో పాటు హిందీలోనూ పలు సినిమాలు చేశారు

Actress Shweta Parashar Offers Prayers At Tirumala Tirupati Devasthanam Photos2
2/14

Actress Shweta Parashar Offers Prayers At Tirumala Tirupati Devasthanam Photos3
3/14

Actress Shweta Parashar Offers Prayers At Tirumala Tirupati Devasthanam Photos4
4/14

Actress Shweta Parashar Offers Prayers At Tirumala Tirupati Devasthanam Photos5
5/14

Actress Shweta Parashar Offers Prayers At Tirumala Tirupati Devasthanam Photos6
6/14

Actress Shweta Parashar Offers Prayers At Tirumala Tirupati Devasthanam Photos7
7/14

Actress Shweta Parashar Offers Prayers At Tirumala Tirupati Devasthanam Photos8
8/14

Actress Shweta Parashar Offers Prayers At Tirumala Tirupati Devasthanam Photos9
9/14

Actress Shweta Parashar Offers Prayers At Tirumala Tirupati Devasthanam Photos10
10/14

Actress Shweta Parashar Offers Prayers At Tirumala Tirupati Devasthanam Photos11
11/14

Actress Shweta Parashar Offers Prayers At Tirumala Tirupati Devasthanam Photos12
12/14

Actress Shweta Parashar Offers Prayers At Tirumala Tirupati Devasthanam Photos13
13/14

Actress Shweta Parashar Offers Prayers At Tirumala Tirupati Devasthanam Photos14
14/14

# Tag
Actress Shweta offers prayers tirumala Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

మలయాళ సినిమా కొత్త లోక సక్సెస్ మీట్ (ఫోటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న హీరోయిన్‌ శ్వేత పరషార్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

చీరలో నభా నటేష్.. గ్లామర్‌తో షేక్‌ చేసేలా స్టన్నింగ్‌ లుక్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

'కొత్త లోక' మూవీ సక్సెస్‌మీట్‌లో కల్యాణి ప్రియదర్శన్‌, దుల్కర్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

సింగపూర్‌లో చిల్ అవుతోన్న సంక్రాంతికి వస్తున్నాం బ్యూటీ.. ఫోటోలు

Video

View all
Auto Drivers Protest On Roads Against TDPs Sthree Sakthi Scheme 1
Video_icon

AP: నంద్యాలలో రోడ్డెక్కిన ఆటో డ్రైవర్లు
YSRCP Activist Brutally Murder In Prakasam District 2
Video_icon

ప్రకాశం జిల్లా బేస్తవారిపేటలో YSRCP కార్యకర్త దారుణహత్య
Yellow Media Fake News On Sajjala Bhargav Reddy 3
Video_icon

రోజుకో డ్రామా సజ్జల భార్గవ్ రెడ్డిపై పచ్చ మీడియా అవాస్తవ కథనాలు
Dont Arrest Supreme Court Orders In Pinnelli Brothers Case 4
Video_icon

Supreme Court: తదుపరి విచారణ వరకు అరెస్టు నుంచి రక్షణ కల్పిస్తూ ఆదేశాలు
KSR Comment On CBI Inquiry On KCR In Kaleshwaram Project Case 5
Video_icon

CBI రంగంలోకి దిగితే.. కాంగ్రెస్ కే నష్టమా?
Advertisement