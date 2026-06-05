ఒకప్పటి స్టార్ హీరోయిన్ రంభ బర్త్ డే స్పెషల్ (ఫొటోలు)

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ఒకప్పటి టాలీవుడ్ హీరోయిన్ రంభ పుట్టినరోజు నేడు(జూన్ 05). #HBDRambha
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విజయవాడలో పుట్టిన ఈమె అసలు పేరు ఈది విజయలక్ష్మి.
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1991 నుంచి 2011 వరకు హీరోయిన్గా చేసింది.
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తెలుగు, తమిళ, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ, బెంగాలీ, భోజ్పురి, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో నటించింది.
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2011లో ఇంద్రకుమార్ పద్మనాథన్ అనే బిజినెస్మ్యాన్ని పెళ్లి చేసుకుంది.
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ఈమెకు ఇద్దరు కూతుళ్లు, ఓ కొడుకు ఉన్నాడు. ప్రస్తుతం రియాలిటీ షోల్లో జడ్జిగా చేస్తోంది.
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రీఎంట్రీ ఇచ్చే ఆలోచనలో ఉంది కానీ దర్శకనిర్మాతలు ఈమెని ప్రస్తుతానికి పట్టించుకోవట్లేదు.
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