 ఒకప్పటి స్టార్ హీరోయిన్ రంభ బర్త్ డే స్పెషల్ (ఫొటోలు) | Actress Rambha Birthday Special Rare And Unseen Photos From Childhood To Present Look Went Viral On Social Media | Sakshi
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ఒకప్పటి స్టార్ హీరోయిన్ రంభ బర్త్ డే స్పెషల్ (ఫొటోలు)

Jun 5 2026 11:34 AM | Updated on Jun 5 2026 11:47 AM

Actress Rambha Rare And Unseen Photos Viral1
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ఒకప్పటి టాలీవుడ్ హీరోయిన్ రంభ పుట్టినరోజు నేడు(జూన్ 05). #HBDRambha

Actress Rambha Rare And Unseen Photos Viral2
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విజయవాడలో పుట్టిన ఈమె అసలు పేరు ఈది విజయలక్ష‍్మి.

Actress Rambha Rare And Unseen Photos Viral3
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1991 నుంచి 2011 వరకు హీరోయిన్‌గా చేసింది.

Actress Rambha Rare And Unseen Photos Viral4
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తెలుగు, తమిళ, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ, బెంగాలీ, భోజ్‌పురి, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో నటించింది.

Actress Rambha Rare And Unseen Photos Viral5
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2011లో ఇంద్రకుమార్ పద్మనాథన్ అనే బిజినెస్‌మ్యాన్‌ని పెళ్లి చేసుకుంది.

Actress Rambha Rare And Unseen Photos Viral6
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ఈమెకు ఇద్దరు కూతుళ్లు, ఓ కొడుకు ఉ‍న్నాడు. ప్రస్తుతం రియాలిటీ షోల్లో జడ్జిగా చేస్తోంది.

Actress Rambha Rare And Unseen Photos Viral7
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రీఎంట్రీ ఇచ్చే ఆలోచనలో ఉంది కానీ దర్శకనిర్మాతలు ఈమెని ప్రస్తుతానికి పట్టించుకోవట్లేదు.

Actress Rambha Rare And Unseen Photos Viral8
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Actress Rambha Rare And Unseen Photos Viral9
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