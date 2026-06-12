 శారీలో హీరోయిన్ ప్రీతి ముకుందన్ అందాలు.. ఫోటోలు | Actress Preity Mukhundhan Looks Stunning In a Saree Photos... | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

శారీలో హీరోయిన్ ప్రీతి ముకుందన్ అందాలు.. ఫోటోలు

Jun 12 2026 3:30 PM | Updated on Jun 12 2026 3:36 PM

Actress Preity Mukhundhan Looks Stunning In a Saree Photos...1
1/10

హీరోయిన్ ప్రీతి ముకుందన్ తాజాగా తన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. లైట్ కలర్ శారీలో బ్యూటీఫుల్‌గా కనిపించింది. ఈ పిక్స్ నెట్టంట వైరల్‌గా మారాయి...

Actress Preity Mukhundhan Looks Stunning In a Saree Photos...2
2/10

Actress Preity Mukhundhan Looks Stunning In a Saree Photos...3
3/10

Actress Preity Mukhundhan Looks Stunning In a Saree Photos...4
4/10

Actress Preity Mukhundhan Looks Stunning In a Saree Photos...5
5/10

Actress Preity Mukhundhan Looks Stunning In a Saree Photos...6
6/10

Actress Preity Mukhundhan Looks Stunning In a Saree Photos...7
7/10

Actress Preity Mukhundhan Looks Stunning In a Saree Photos...8
8/10

Actress Preity Mukhundhan Looks Stunning In a Saree Photos...9
9/10

Actress Preity Mukhundhan Looks Stunning In a Saree Photos...10
10/10

# Tag
Preity Mukhundhan Tollywood Actress Tollywood Beauty sare photo gallery Viral Pic
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

శారీలో హీరోయిన్ ప్రీతి ముకుందన్ అందాలు.. ఫోటోలు
photo 2

చంద్రబాబు వెన్నుపోటుకి రెండేళ్లు.. వైఎస్సార్‌సీపీ సమర శంఖం (ఫొటోలు)
photo 3

కొత్త మలుపు మూవీతో టాలీవుడ్ కి పరిచయం అవుతున్న భైరవి (ఫొటోలు)
photo 4

టైటిల్ వేటకు సిద్ధమైన భారత మహిళలు...
photo 5

‘వెల్కమ్ టు ది జంగిల్’ సినిమా ట్రైలర్ విడుదల (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Avinash Reddy Strong Counter Chandrababu 1
Video_icon

నిద్రపోతున్నావా.. కళ్ళు తెరిచి చూడు చంద్రబాబు..
YSRCP Perni Kittu Strong Counter To Nara Lokesh 2
Video_icon

11 టీమ్ కెప్టెనే ఏపీకి దిక్కు లోకేష్ కు పేర్ని కిట్టు కౌంటర్ అదుర్స్
Ambati Rambabu Satires on Chandrababu, Lokesh And Pawan Kalyan 3
Video_icon

లోకేష్ ఆల్ ఇండియా మోసగాడు, పవన్ ఆంధ్రా మోసగాడు..
Studds Accessories LTD Shares Hit 20 Percent 4
Video_icon

భారీగా పెరిగిన స్టాక్ జేబులు నింపుకున్న ఇన్వెస్టర్లు
High Tension in Visakha YSRCP Vennupotu Rendellu Protest 5
Video_icon

వెన్నుపోటుకు రెండేళ్లు YSRCP నిరసన

Advertisement