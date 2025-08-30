 మాల్దీవుల్లో కాజల్ గ్లామర్ ట్రీట్.. ఫ్యామిలీ కలిసి (ఫొటోలు) | Actress Kajal Agarwal Enjoys maldives vacation With Family Photos | Sakshi
మాల్దీవుల్లో కాజల్ గ్లామర్ ట్రీట్.. ఫ్యామిలీ కలిసి (ఫొటోలు)

Aug 30 2025 8:53 PM | Updated on Aug 30 2025 8:53 PM

Actress Kajal Agarwal Enjoys maldives vacation With Family Photos1
1/15

హీరోయిన్ కాజల్ అగర్వాల్.. భర్త, కొడుకుతో కలిసి మాల్దీవులు వెళ్లిపోయింది.

Actress Kajal Agarwal Enjoys maldives vacation With Family Photos2
2/15

ఒకప్పటి బ్యూటీలా బికినీలో గ్లామర్ ట్రీట్ ఇస్తోంది.

Actress Kajal Agarwal Enjoys maldives vacation With Family Photos3
3/15

ఈ ఫొటోలని ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేసింది.

Actress Kajal Agarwal Enjoys maldives vacation With Family Photos4
4/15

Actress Kajal Agarwal Enjoys maldives vacation With Family Photos5
5/15

Actress Kajal Agarwal Enjoys maldives vacation With Family Photos6
6/15

Actress Kajal Agarwal Enjoys maldives vacation With Family Photos7
7/15

Actress Kajal Agarwal Enjoys maldives vacation With Family Photos8
8/15

Actress Kajal Agarwal Enjoys maldives vacation With Family Photos9
9/15

Actress Kajal Agarwal Enjoys maldives vacation With Family Photos10
10/15

Actress Kajal Agarwal Enjoys maldives vacation With Family Photos11
11/15

Actress Kajal Agarwal Enjoys maldives vacation With Family Photos12
12/15

Actress Kajal Agarwal Enjoys maldives vacation With Family Photos13
13/15

Actress Kajal Agarwal Enjoys maldives vacation With Family Photos14
14/15

Actress Kajal Agarwal Enjoys maldives vacation With Family Photos15
15/15

Actress Kajal Aggarwal maldives Enjoys Vacation family Photos
