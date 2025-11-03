 స్టార్‌ హీరోకు భార్యగా నటించిన బ్యూటీ.. సుడిగాలి సుధీర్‌తో ఛాన్స్‌ (ఫోటోలు) | Actress Divya Bharathi HD Latest Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

స్టార్‌ హీరోకు భార్యగా నటించిన బ్యూటీ.. సుడిగాలి సుధీర్‌తో ఛాన్స్‌ (ఫోటోలు)

Nov 3 2025 11:18 AM | Updated on Nov 3 2025 11:36 AM

Actress Divya Bharathi HD Latest Photos1
1/17

తమిళ నటి దివ్యభారతి మరో తెలుగు సినిమాతో ఎంట్రీ

Actress Divya Bharathi HD Latest Photos2
2/17

ప్రస్తుతం సుడిగాలి సుధీర్ సరసన G.O.A.T (గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్) చిత్రంలో ఛాన్స్‌

Actress Divya Bharathi HD Latest Photos3
3/17

మోడల్‌గా కెరీర్ మొదలుపెట్టిన ఆమె 2015లో మిస్ ఎథ్నిక్ ఫేస్ ఆఫ్ మద్రాస్‌గా గుర్తింపు

Actress Divya Bharathi HD Latest Photos4
4/17

విజయ్‌ సేతుపతి హిట్‌ సినిమా మహారాజాలో ఆయనకు సతీమణిగా నటించింది

Actress Divya Bharathi HD Latest Photos5
5/17

2021లో విడుదలైన బ్యాచిలర్‌ సినిమాలో జీవీ ప్రకాష్‌కు జోడీగా టాలీవుడ్‌లో ఛాన్స్‌ దక్కించుకుంది

Actress Divya Bharathi HD Latest Photos6
6/17

ఆమె 1992 జనవరి 28న తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరులో జన్మించిని ఈ బ్యూటీ ఇంజనీరింగ్ పూర్తిచేసింది

Actress Divya Bharathi HD Latest Photos7
7/17

Actress Divya Bharathi HD Latest Photos8
8/17

Actress Divya Bharathi HD Latest Photos9
9/17

Actress Divya Bharathi HD Latest Photos10
10/17

Actress Divya Bharathi HD Latest Photos11
11/17

Actress Divya Bharathi HD Latest Photos12
12/17

Actress Divya Bharathi HD Latest Photos13
13/17

Actress Divya Bharathi HD Latest Photos14
14/17

Actress Divya Bharathi HD Latest Photos15
15/17

Actress Divya Bharathi HD Latest Photos16
16/17

Actress Divya Bharathi HD Latest Photos17
17/17

# Tag
Actress Gallery Divya Bharathi Tollywood photo gallery
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

స్కర్ట్‌లో రకుల్.. గ్లామర్ మామూలుగా లేదుగా! (ఫొటోలు)
photo 2

యుక్తి తరేజా 'కె-ర్యాంప్' షూటింగ్ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 3

గ్లామరస్ బొమ్మలా 'నేషనల్ క్రష్' రష్మిక (ఫొటోలు)
photo 4

హృదయవిదారకంగా.. చేవెళ్ల ఘోర ప్రమాద చిత్రాలు
photo 5

స్టార్‌ హీరోకు భార్యగా నటించిన బ్యూటీ.. సుడిగాలి సుధీర్‌తో ఛాన్స్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Sajjala Ramakrishna Reddy Key Meeting With Digital Managers 1
Video_icon

Sajjala: డిజిటల్ మేనేజర్లతో సజ్జల కీలక సమావేశం
Jaipur Road Accident Several Injured 2
Video_icon

Jaipur Road Accident: 10 మంది దుర్మరణం, 50 మందికి గాయాలు
Family Members Emotional at Chevella Bus Accident Spot 3
Video_icon

చేవెళ్ల ప్రమాదం.. కుటుంబ సభ్యుల ఆవేదన
Kids Crying For Parents Who Lost Their Lifes In Chevella Bus Accident 4
Video_icon

Chevella Incident: తల్లిదండ్రులను కోల్పోయి గుక్కపెట్టి ఏడుస్తున్న పిల్లలు
Sajjala Ramakrishna Reddy Serious on Chandrababu Govt Failures 5
Video_icon

కూటమి ప్రభుత్వంపై సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి ఆగ్రహం
Advertisement