 ఊరూవాడా సంబరాలు: పోయిరా బతుకమ్మ...మల్లేడు రావమ్మా ! | Bathukamma Celebrations In Telangana Set New Record Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఊరూవాడా సంబరాలు: పోయిరా బతుకమ్మ...మల్లేడు రావమ్మా !

Sep 30 2025 4:41 PM | Updated on Sep 30 2025 5:12 PM

Bathukamma Celebrations In Telangana Set New Record Photos1
1/19

Bathukamma Celebrations In Telangana Set New Record Photos2
2/19

Bathukamma Celebrations In Telangana Set New Record Photos3
3/19

Bathukamma Celebrations In Telangana Set New Record Photos4
4/19

Bathukamma Celebrations In Telangana Set New Record Photos5
5/19

Bathukamma Celebrations In Telangana Set New Record Photos6
6/19

Bathukamma Celebrations In Telangana Set New Record Photos7
7/19

Bathukamma Celebrations In Telangana Set New Record Photos8
8/19

Bathukamma Celebrations In Telangana Set New Record Photos9
9/19

Bathukamma Celebrations In Telangana Set New Record Photos10
10/19

Bathukamma Celebrations In Telangana Set New Record Photos11
11/19

Bathukamma Celebrations In Telangana Set New Record Photos12
12/19

Bathukamma Celebrations In Telangana Set New Record Photos13
13/19

Bathukamma Celebrations In Telangana Set New Record Photos14
14/19

Bathukamma Celebrations In Telangana Set New Record Photos15
15/19

Bathukamma Celebrations In Telangana Set New Record Photos16
16/19

Bathukamma Celebrations In Telangana Set New Record Photos17
17/19

Bathukamma Celebrations In Telangana Set New Record Photos18
18/19

Bathukamma Celebrations In Telangana Set New Record Photos19
19/19

# Tag
bathukamma Bathukamma celebrations Telangana Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

డైరెక్టర్ కార్తీక్ వర్మ నిశ్చితార్థంలో చైతూ-శోభిత (ఫొటోలు)
photo 2

ఊరూవాడా సంబరాలు: పోయిరా బతుకమ్మ...మల్లేడు రావమ్మా !
photo 3

తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు..సూర్యప్రభ వాహనంపై శ్రీవారు (ఫొటోలు)
photo 4

కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో ఎన్‌ఆర్‌ఐల బతుకమ్మ సంబరాలు
photo 5

పారిస్ ఫ్యాషన్ వీక్‌లో ఐశ్వర్య.. 50ల్లోనూ తగ్గట్లే (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Satish Reddy STRONG WARNING to Balakrishna Over Comments on YS Jagan 1
Video_icon

బ్లడ్ వేరు, బ్రీడ్ వేరా? బాలయ్యను ఏకిపారేసిన సతీష్ రెడ్డి
YSRCP SV Satish Reddy Shocking Facts On Kodela Siva Prasad Suicide 2
Video_icon

Satish Reddy: కోడెల శివప్రసాద్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నప్పుడు నేను టీడీపీలోనే ఉన్న..
Massive Bomb Blast in Quetta 3
Video_icon

Quetta: క్వెట్టాలోని పాకిస్థాన్ ఆర్మీ హెడ్ క్వార్టర్స్ లక్ష్యంగా దాడి
Chandrababu and Pawan Conspiracy Due To Balakrishna Comments 4
Video_icon

అసెంబ్లీలో వైఎస్ జగన్, చిరంజీవిపై బాలకృష్ణ పిచ్చి వ్యాఖ్యలు
Guntur YSRCP Leaders Sensational Comments On Chandrababu Govt Over Medical College Privatization Sakshi TV Live 3.02M subscribers Subscribe 5
Video_icon

మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణ ఆపకపోతే... అంబేద్కర్ విగ్రహం ముందే కిరోసిన్ పోసుకుని
Advertisement