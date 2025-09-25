 అంబానీ నవరాత్రి ఉత్సవాలు:నీతా, రాధికా గార్బా డ్యాన్స్‌తో సందడి | Ambani Family Navratri 2025 Celebrations | Nita Ambani & Radhika Merchant Garba Dance Photos | Sakshi
అంబానీ నవరాత్రి ఉత్సవాలు:నీతా, రాధికా గార్బా డ్యాన్స్‌తో సందడి

Sep 25 2025 1:08 PM | Updated on Sep 25 2025 1:33 PM

Ambani family's Navratri celebrations are a feast for the eyes photos1
1/21

Ambani family's Navratri celebrations are a feast for the eyes photos2
2/21

అంబానీ ఫ్యామిలీ 2025 దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించింది.

Ambani family's Navratri celebrations are a feast for the eyes photos3
3/21

రిలయన్స్‌ అధినేత ముఖేష్‌ అంబానీ, నీతా అంబానీ కుటుంబ సమేతంగా దుర్గామాతకు పూజలు.

Ambani family's Navratri celebrations are a feast for the eyes photos4
4/21

తొమ్మిది రోజుల వేడుక స్ఫూర్తి ఆచారాలు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో అమ్మవారి వేడుక ,అద్భుత అలంకారం

Ambani family's Navratri celebrations are a feast for the eyes photos5
5/21

నీతా అంబానీ,రాధికామర్చంట్‌, శ్వేతా అంబానీ, ఇషా పిరామ గార్బా నృత్యం

Ambani family's Navratri celebrations are a feast for the eyes photos6
6/21

తొమ్మిది వర్ణాలతో చేసిన బెనారసీ లెహెంగాచోళీ నీతా నృత్యం

Ambani family's Navratri celebrations are a feast for the eyes photos7
7/21

దాండియా ఆడిన ముఖేష్‌, నీతా అంబానీ జంట, అనంత్‌ అంబానీతో, రాధిక మర్చంట్‌ గార్బా

Ambani family's Navratri celebrations are a feast for the eyes photos8
8/21

Ambani family's Navratri celebrations are a feast for the eyes photos9
9/21

Ambani family's Navratri celebrations are a feast for the eyes photos10
10/21

Ambani family's Navratri celebrations are a feast for the eyes photos11
11/21

Ambani family's Navratri celebrations are a feast for the eyes photos12
12/21

Ambani family's Navratri celebrations are a feast for the eyes photos13
13/21

Ambani family's Navratri celebrations are a feast for the eyes photos14
14/21

Ambani family's Navratri celebrations are a feast for the eyes photos15
15/21

Ambani family's Navratri celebrations are a feast for the eyes photos16
16/21

Ambani family's Navratri celebrations are a feast for the eyes photos17
17/21

Ambani family's Navratri celebrations are a feast for the eyes photos18
18/21

Ambani family's Navratri celebrations are a feast for the eyes photos19
19/21

Ambani family's Navratri celebrations are a feast for the eyes photos20
20/21

Ambani family's Navratri celebrations are a feast for the eyes photos21
21/21

# Tag
Mukesh Ambani nita ambani Radhika Merchant Dussehra 2025 celebrations .. Photos Special Gallery
