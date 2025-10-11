 హైదరాబాద్ లోని చందానగర్ లో మిరాయ్ హీరోయిన్ రితికా నాయక్, ప్రియాంక | Mirai lead actress Ritika Nayak, Priyanka in Chandanagar, Hyderabad | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

హైదరాబాద్ లోని చందానగర్ లో మిరాయ్ హీరోయిన్ రితికా నాయక్, ప్రియాంక

Oct 11 2025 6:18 PM | Updated on Oct 11 2025 6:18 PM

Mirai lead actress Ritika Nayak, Priyanka in Chandanagar, Hyderabad1
1/8

Mirai lead actress Ritika Nayak, Priyanka in Chandanagar, Hyderabad2
2/8

హైదరాబాద్ లోని చందానగర్ లో మిరాయ్ హీరోయిన్ రీతికా నాయక్, ప్రియాంక తో కలిసి భారతదేశపు అతిపెద్ద వెండి ఆభరణాల గమ్యస్థానం గోయాజ్ సిల్వర్ జ్యువెలరీ 18వ బ్రాంచ్ ను ప్రారంభించారు.

Mirai lead actress Ritika Nayak, Priyanka in Chandanagar, Hyderabad3
3/8

Mirai lead actress Ritika Nayak, Priyanka in Chandanagar, Hyderabad4
4/8

Mirai lead actress Ritika Nayak, Priyanka in Chandanagar, Hyderabad5
5/8

Mirai lead actress Ritika Nayak, Priyanka in Chandanagar, Hyderabad6
6/8

Mirai lead actress Ritika Nayak, Priyanka in Chandanagar, Hyderabad7
7/8

Mirai lead actress Ritika Nayak, Priyanka in Chandanagar, Hyderabad8
8/8

# Tag
Ritika Nayak Priyanka shop Jewellery Photos Hyderabad Event
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ లోని చందానగర్ లో మిరాయ్ హీరోయిన్ రితికా నాయక్, ప్రియాంక

photo 2

నార్నే నితిన్ పెళ్లిలో టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీల సందడి (ఫొటోలు)
photo 3

మెరిసేదంతా బంగారమే..ఎన్నాళ్లకెన్నాళ్లకు,ఈమెను గుర్తుపట్టారా?
photo 4

పార్క్‌లో పూల మధ్యలో అనసూయ ఇలా(ఫొటోలు)
photo 5

విజయ్‌ దేవరకొండ ‘రౌడీ జనార్దన్‌’ షూటింగ్‌ ప్రారంభం (ఫోటోలు)

Video

View all
Pothina Mahesh Shocking Comments on Kesineni Chinni 1
Video_icon

Pothina: నకిలీ మద్యంలో సుజనా చౌదరి, కేసినేని చిన్నికి వాటాలు?
Aarogyasri Stopped in Andhra Pradesh due to Chandrababu Negligence 2
Video_icon

Aarogyasri: కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక ఆగిపోయిన 3 వేల కోట్ల బకాయిలు
Deepika Padukone 8 Hours Controversy 3
Video_icon

Deepika Padukone: హీరోలకేనా..మాకు ఉండదా.. 8 గంటలే..ఎక్కువ టైం ఇవ్వను
PM Modi Good News For Farmers 4
Video_icon

Yojana scheme: రైతుల కోసం రెండు కొత్త పథకాలు
Rayana bhagya Lakshmi Slams Chandrababu and pawan 5
Video_icon

మద్యం ఫ్యాక్టరీలే బయటపడుతున్నాయి : రాయన భాగ్యలక్ష్మి
Advertisement