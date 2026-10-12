 విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రి ఆధ్యాత్మిక శోభ...అంగరంగ వైభవంగా దసరా ఉత్సవాలు (ఫొటోలు) | Indrakeeladri Dasara Celebrations 2026 HD Photos | Sakshi
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విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రి ఆధ్యాత్మిక శోభ...అంగరంగ వైభవంగా దసరా ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)

Oct 12 2026 7:28 AM | Updated on Oct 12 2026 7:28 AM

Indrakeeladri Dasara Celebrations 2026 HD Photos1
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విజయవాడ : వేద మంత్రాల నడుమ.. మంగళవాయిద్యాల సవ్వడితో.. అమ్మవారి నామస్మరణతో ఇంద్రకీలాద్రి ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంది.

Indrakeeladri Dasara Celebrations 2026 HD Photos2
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జగజ్జనని శ్రీ కనకదుర్గమ్మ శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు ఆదివారం అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి.

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తొలి రోజున అమ్మవారు శ్రీ బాలాత్రిపురసుందరీదేవిగా దర్శనమివ్వడంతో కొండ పరిసరాలు భక్తిభావంతో పులకించిపోయాయి. అమ్మవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకునేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చారు.

Indrakeeladri Dasara Celebrations 2026 HD Photos4
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మరోవైపు ప్రముఖులు, వీఐపీల రాక, సిఫారసు దర్శనాల మధ్య సామాన్య భక్తులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. ఆంక్షలు, రద్దీ నడుమ భక్తుల గంటల తరబడి నిరీక్షించారు.

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