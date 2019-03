న్యూఢిల్లీ : లోక్‌సభ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సోషల్‌ మీడియా వేదికగా ‘మై భీ చౌకీదార్‌’ క్యాంపెయిన్‌ను ప్రారంభించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో బీజేపీ అధ్యక్షుడు సహా అమిత్‌షా సహా కేంద్ర మంత్రులు, పలువురు బీజేపీ ముఖ్యమంత్రులు తమ ట్విటర్‌ ఖాతాల పేర్లకు ‘చౌకీదార్‌’పదాన్ని జతచేర్చారు. ‘నేను కాపాలాదారునే (మై భీ చౌకీదార్‌)’ అనే అర్థం ఉన్న ఈ పదంపై కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అధ్యక్షుడు రాహుల్‌ గాంధీ సహా విపక్ష పార్టీలన్నీ విమర్శలు గుప్పిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇక బీజేపీ చౌకీదార్‌ క్యాంపెయిన్‌పై నెటిజన్లు కూడా తమదైన శైలిలో వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధిస్తున్నారు.

ఇందులో భాగంగా విదేశాంగ మంత్రి సుష్మా స్వరాజ్‌ను ఉద్దేశించి ఓ నెటిజన్‌.. ‘ మేడమ్‌ మీరు మా దేశ విదేశీ వ్యవహారాల శాఖా మంత్రి అని అనుకుంటున్నాను. బీజేపీలో మీరొక్కరే కాస్త మంచి మనసున్న వ్యక్తి. మిమ్మల్ని మీరు చౌకీదార్‌ అని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు’ అంటూ వ్యంగ్యంగా ప్రశ్నించాడు. ఇందుకు స్పందించిన సుష్మ.. ‘ అలా ఎందుకు చేశానంటే.. భారతీయుల, ప్రవాస భారతీయుల సమస్యలు తీర్చే కాపలాదారీ పని చేస్తున్నాను కదా. అందుకు మై భీ చౌకీదార్‌’ అంటూ దిమ్మతిరిగే కౌంటర్‌ ఇచ్చారు.

Because I am doing Chowkidari of Indian interests and Indian nationals abroad. https://t.co/dCgiBPsagz

— Chowkidar Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) March 30, 2019