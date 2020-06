బాలీవుడ్‌ హీరో సుశాంత్‌ సింగ్‌ రాజ్‌పుత్‌ ఆత్మహత్య ​కుటుంబ సభ్యులతో పాటు సినీ ప్రముఖులు, అభిమానులను తీవ్ర దిగ్భ్రంతికి గురి చేసింది. ఈ క్రమంలో ‘బిగ్‌ బీ’ అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ సుశాంత్‌ మృతికి సంతాపం తెలుపుతూ ‘ఎవరిని అడగకుండా.. ఎవరితో చెప్పకుండా నీ జీవితాన్ని అంతం చేసుకుంటావా.. నీ అద్భుతమైన ప్రతిభని.. నీ తెలివైన మనస్సును అంతం చేస్తావా.. విశ్రాంతిగా పడుకున్నావా’ అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు. అంతేకాక సుశాంత్‌ ప్రతిభను, పని తీరును అమితాబ్‌ ఎంతో మెచ్చుకున్నారు. ‘సుశాంత్‌ నాల్గవ లైన్‌ గ్రూప్‌ డ్యాన్సర్‌గా జీవితాన్ని మొదలు పెట్టి.. నేడు ఎంతో ఎత్తుకు ఎదిగాడు. అతడి‌ సినీ ప్రయాణం ఎందరికో ఆదర్శం’ అ‍న్నారు. ఈ క్రమంలో సుశాంత్‌తో జరిగిన ఓ సంభషణను గుర్తు చేసుకున్నారు అమితాబ్‌.

(సుశాంత్‌ చివరగా కాల్‌ చేసింది అతడికే)



T 3563 - In memorial Sushant : DAY 4483 Jalsa, Mumbai June 14/15, 2020 Sun/Mon 12:48 AM Why .. Why .. Why .. (cont) https://t.co/uCOUjTIbyn

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) June 15, 2020