వరుస విజయాలతో బాలీవుడ్‌లో దూసుకుపోతున్నారు హీరోయిన్‌ తాప్సీ. తాజాగా తాప్సీ నటించిన గేమ్‌ ఓవర్‌ చిత్రం మంచి విజయాన్ని సాధించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో తాప్సీ త్వరలోనే అనుభవ్‌ సిన్హా దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా చేయబోతున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇలాంటి సినిమా కోసం చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఆ కల నెరవేరబోతోందని పేర్కొంటూ దర్శకుడితో కలిసి దిగిన ఫొటోను ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశారు తాప్సీ.



Cheers to the new beginning with some good food! This one is a subject way too close to my heart. I’ve been wanting to do this since years. It becomes exciting when it happens with the ‘Man of The Moment’ @anubhavsinha

8th March 2020 will surely be the day to watch out for ! pic.twitter.com/2ynuW6jmGF

— taapsee pannu (@taapsee) July 7, 2019