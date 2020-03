@beingsalmankhan spend some quality times with his nephew #Ahil at #ArpitaFarm panvel 💖💖💖💖 . . #beingsalmankhan #katrinakaif #salmankhanmerijaan #salmankhanlove #salmankhanlife #salmankhanprem #salmankhansmile #dabangg3 #kick #BharatWithFamily #IAmBharat #BharatInMalta #salmaniacs #inshasayed #arpitakhansharma #salmakhan #salimkhan #arbazkhan #wardakhannadiadwala #sohailkhan #alvirakhanagnihotri #skffilms #Radhe #RadheEid2020 #kabhieidkabhidiwalieid2021

A post shared by BeingSalman❤2712(Insha Sayed) (@radhe_salmankhan2712) on Mar 20, 2020 at 11:28am PDT