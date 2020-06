క్రేజీ హీరోయిన్‌ రకుల్‌ ప్రీత్‌ సింగ్‌ తమ్ముడు అమన్‌ ప్రీత్‌ హీరోగా పరిచయం అవుతున్న చిత్రం ‘నిన్నే పెళ్లాడతా’. అమన్‌ సరసన సిద్దికా హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి వైకుంఠ్‌ బోను దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన టైటిల్‌, ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్లతో పాటు తొలి పాటకు పాజిటివ్‌ రెస్పాన్స్‌ వచ్చింది. తాజాగా ఈ చిత్రంలోని రెండో లిరికల్‌ వీడియో సాంగ్‌ను రకుల్‌ ప్రీత్‌ సింగ్‌ సోషల్‌ మీడియా వేదికగా విడుదల చేసింది. ‘సఖుడా’ అంటూ సాగే ఈ పాటను నవనీత్‌ కంపోజ్‌ చేయగా చైతన్య ప్రసాద్‌ సాహిత్యం అందించాడు. చిన్మయి శ్రీపాద ఆలపించారు. (అంతరిక్షానికి వెళ్తున్నట్లుగా ఉంది: రకుల్‌)

‘సఖుడా చెలికాడా తెగువె కలవాడా సరదా వరదై రారా.. సఖుడా చెలికాడా సరసపు మొనగాడా మదిలో మదివై పోరా’ అంటూ సాగే ఈ ప్రేమ పాట యూత్‌ను ముఖ్యంగా లవర్స్‌ను తెగ ఆకట్టుకుంటోంది. నటి మంచు లక్ష్మి కూడా ఈ పాట తనను ఎంతగానో ఆకట్టుకుందని, లిరిక్స్‌ సూపర్బ్‌ అని ట్విటర్‌లో పేర్కొంటూ పాటకు సంబంధించిన లింక్‌ను షేర్‌ చేశారు. దీంతో ఈ పాట మరింత వైరల్‌ అయింది. ఇక ఈ చిత్ర టైటిల్‌ పోస్టర్‌ను కింగ్‌ నాగార్జున విడుదల చేయడంతో అందరి దృష్టి ‘నిన్నే పెళ్లాడతా’ పై పడింది. ఈశ్వరి, అంబిక ఆర్ట్స్ పతాకంపై బొల్లినేని రమ్య, వెలుగోడు శ్రీధర్‌బాబు ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. సాయికుమార్‌, అన్నపూర్ణ, సీత తదితరులు నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి కలాదర్‌ సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తున్నారు. (నాన్న అర్థ‌మ‌వ‌డానికి ఏళ్లు ప‌ట్టింది)



What beautiful lyrics and how nice you look my darling @AmanPreetOffl https://t.co/S5IwuB1c9t.. Can't wait for the movie now

— Lakshmi Manchu (@LakshmiManchu) June 18, 2020