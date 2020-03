పవర్‌ స్టార్‌ పవన్‌ కల్యాణ్‌ ప్రస్తుతం బాలీవుడ్‌లో హిట్‌గా నిలిచిన ‘పింక్‌’ చిత్రాన్ని తెలుగులో రీమేక్‌ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. వేణుశ్రీరామ్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని దిల్‌ రాజు నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం కోసం పవర్‌ స్టార్‌ ఫ్యాన్స్‌ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఎందుకంటే ‘అజ్ఞాతవాసి’ తర్వాత పవన్‌ వెండితెరపై కనిపించలేదు. దీంతో రెండేళ్ల గ్యాప్‌ తర్వాత తీసున్న ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన అప్‌డేట్స్‌ కోసం ఫ్యాన్స్‌ ఎదురుచూస్తున్నారు. తాజాగా ఫ్యాన్స్‌కు చిత్ర బృందం తీపి కబురు తెలిపింది.

ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ను సోమవారం సాయంత్రం 5 గంటలకు విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. దీంతో టైటిల్‌ అనౌన్స్‌మెంట్‌ కూడా ఉంటుందని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. ప్రచారంలో ఉన్న ‘వకీల్‌ సాబ్‌’ అనే టైటిల్‌నే చిత్రబృందం ప్రకటించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్‌, టైటిల్‌ ఏంటో తెలుసుకోవడానికి అటు​ ఫ్యాన్స్‌తో పాటు టాలీవుడ్‌ ఎంతో ఉత్సాహంగా ఎదురుచూస్తోంది. బోని కపూర్‌ సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్న ఈ సినిమాకు తమన్‌ సంగీతమందిస్తున్నాడు. వేసవిలో ఈ సినిమాను విడుదల చేయనున్నారు.



Here’s the Pre Look of Power Star @PawanKalyan’s #PSPK26 💥

First Look on March 2nd at 5PM🔥@SVC_official #SriramVenu @MusicThaman pic.twitter.com/SzTWTLObSo

— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) March 1, 2020