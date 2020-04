టాలీవుడ్‌ ప్రిన్స్‌ మహేష్‌బాబు తల్లి ఇందిరా దేవి గురువారం పుట్టిన రోజు జరుపుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా మహేష్‌ తన తల్లికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ మేరకు తల్లితో దిగిన ఫోటోను సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేశారు. ‘‘ఏప్రిల్‌ 20. నా జీవితంలో అత్యంత ప్రత్యేకమైన రోజు. ఈ రోజు అమ్మ పుట్టినరోజు. హ్యపీ బర్త్‌డే అమ్మ’’ అంటూ తల్లిపై ఉన్న ప్రేమను చాటుకున్నారు. కాగా ఇందిర.. నటుడు కృష్ణ మొదటి భార్య అన్న విషయం తెలిసిందే. (సందీప్‌ ఛాలెంజ్‌ స్వీకరించిన రాజమౌళి)

కాగా మహేష్‌ సోదరి మంజులా కూడా తల్లికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ‘తన వ్యక్తిత్వంలాగే అమ్మ ఎ‍ప్పుడూ నవ్వుతూ ఉంటుంది. మా ప్రతి రోజును గొప్పగా తీర్చిదిద్దుతుంది. తన మంచితనం, అప్యాయత, ప్రేమ మా హృదయాలను తాకుతుంది. మా కుటుంబానికిక వెన్నుముక తను. మేము నిన్ను ఎప్పటికీ ప్రేమిస్తూ ఉంటాం’ అంటూ మంజులా ట్వీట్‌ చేశారు.

The charmer that she is,she always wears a smile as beautiful as her personality.💛

She brightens up our day,has always touched our hearts with kindness,goodness,https://t.co/en89wteV3w the woman of the family,she truly is the backbone of it all,we love you.Happy Birthday Amma♥️ pic.twitter.com/nlvBN69p6S

— Manjula Ghattamaneni (@ManjulaOfficial) April 20, 2020