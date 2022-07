టాలీవుడ్‌ సూపర్‌స్టార్‌ మహేశ్‌ బాబుకే కాదు.. ఆయన ముద్దుల కూతురు సితారకు కూడా భారీ ఫ్యాన్‌ ఫాలో​యింగ్‌ ఉంది. సోషల్‌ మీడియాలో ఆమె పెట్టే డ్యాన్స్‌ వీడియోలు వైరల్‌ అవుతుంటాయి. నేడు(జులై 20) సీతు పాప పుట్టిన రోజు. ఈ సందర్భంగా మహేశ్‌ బాబు తన గారాల పట్టి సితారకు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా బర్త్‌డే విషెస్‌ తెలియజేశాడు. ‘తెలియకుండానే పదేళ్లు గడిచాయి. నా ప్రపంచంలో వెలుగు నింపిన నక్షత్రం నువ్వు. హ్యాపీ బర్త్‌డే సితార..నిన్ను పదిరెట్లు ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాను’అని మహేశ్‌ ట్వీట్‌ చేశాడు.



All of 10.. before we even knew it! ♥️♥️♥️ To the brightest star in my world... Happy birthday Sitara!! I love you tenfold 🤗🤗🤗 pic.twitter.com/m693TMYad5

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) July 20, 2022